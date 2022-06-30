الإيكونوميست: الطائرات المسيّرة الخاصة "تغيّر" مسار الحرب في أوكرانيا

ذكرت صحيفة الإيكونوميست (The Economist) البريطانية أن استخدام الطائرات المسيّرة التي يمتلكها الأفراد تضطلع بدور مهم في حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن قدرات هذا النوع من الطائرات جلبت اهتمام القوات الأوكرانية والروسية على حد سواء، حيث ناشدت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين الذين يمتلكون هذا النوع من الطائرات المسارعة لتسليمهم إياها.





ونقلت الإيكونوميست عن أحد رجال المدفعية الأوكرانية قوله إن هذه الطائرات مفيدة جدا في رصد المواقع الدفاعية للعدو في وقت قياسي.

وذكرت الصحيفة أن الفرق الأوكرانية المتخصصة في صيد الدبابات تستخدم هذه الطائرات للعثور على الدبابات الروسية والعمل على تدميرها بأقل قدر ممكن من المخاطر.

وتستخدم هذه الطائرات أساسا من طرف قوات المدفعية التي ترصد بها القوات المعادية لها، كما يمكنها حمل قنابل خفيفة مضادة للأفراد المختبئين داخل خنادق.





وبحسب الصحيفة، فإن القوات المدعومة من روسيا هي الأخرى استخدمت هذه الطائرات في شرق أوكرانيا لسنوات، مثلها مثل القوات الروسية.

غير أن هذا النوع من الطائرات -تقول الإيكونوميست- له عيوب من بينها أن الاتصال بها غير مشفر ما يسهل اختراقها. كما أن الشركة الصينية التي تصدر النوع الأكثر استعمالا "دي جيه آي" (DJI) تصدر جهازا يمكن من تتبعها ومشغليها على مدى 50 كيلومترا، مما يعرض المستخدمين كلهم للخطر.





وعلى أمل كسر الاحتكار الصيني، تؤكد الصحيفة البريطانية أن الصناعة الأميركية دخلت على الخط، حيث يشجع البنتاغون المصنعين الأميركيين على صنع مسيّرات جديدة تضمن الأمان المطلوب.

وبحسب الإيكونوميست، فإن استخدام هذه المسيّرات بكثافة في حرب روسيا على أوكرانيا يسلط الضوء على الكيفية التي سيتم بها تدبير الصراعات في المستقبل.