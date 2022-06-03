سياسة

نيويورك تايمز: بايدن يخطط لإضافة السعودية لجولته في أوروبا والشرق الأوسط

US President Biden And Quad Leaders Hold Summit
بايدن سيلتقي قادة المنطقة خلال جولته الأوروبية الشرق أوسطية (غيتي)
2/6/2022

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن الرئيس جو بايدن يخطط لإضافة السعودية إلى جولته التي سيقوم بها هذا الشهر إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال جولته المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى قادة كل من مصر والأردن والعراق والإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل الجوانب اللوجستية وما يتعلق بتوقيت لقاء بايدن بالأمير محمد بن سلمان يَجري العمل عليها.

المصدر : الصحافة الأميركية