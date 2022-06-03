نيويورك تايمز: بايدن يخطط لإضافة السعودية لجولته في أوروبا والشرق الأوسط

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن الرئيس جو بايدن يخطط لإضافة السعودية إلى جولته التي سيقوم بها هذا الشهر إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال جولته المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى قادة كل من مصر والأردن والعراق والإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل الجوانب اللوجستية وما يتعلق بتوقيت لقاء بايدن بالأمير محمد بن سلمان يَجري العمل عليها.