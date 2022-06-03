على خلفية منشور يدعم المثليين.. الكويت تستدعي مسؤولا بالسفارة الأميركية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة على خلفية منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم الشواذ جنسيا.

وقالت الخارجية الكويتية -في بيان أمس- إن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها ما تم نشره، وتدعو فيه إلى "عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وذكر البيان أن وزارة الخارجية سلمت جيم هوليستايدر من خلال نواف الأحمد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين بالإنابة.

وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، غردت السفارة الأميركية في الكويت قائلة "دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".