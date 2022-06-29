استشهاد فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين

قُتل فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال وسام بكر، مدير مستشفى "خليل سليمان" الحكومي في مدينة جنين، إن شابا استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت فجر الأربعاء.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، ونفذت عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهة الفلسطينيين.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الشهيد هو محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما).

من جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، قتل مرعي وقالت إن هذه "الجريمة البشعة" وغيرها حلقة جديدة من مسلسل الإعدامات الميدانية للفلسطينيين، وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهّل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الشهيد مرعي ضحية مباشرة للإفلات المستمر من العقاب، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة.

ومنذ عدة أشهر، تشهد مدينة جنين ومخيمها، عمليات توغّل للجيش الإسرائيلي تسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.