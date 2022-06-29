اتهام قاض كبير بقتل زوجته المذيعة شيماء وتشويهها بمصر

القاهرة – جدل واسع شهدته مواقع التواصل بمصر إثر الإعلان عن مقتل مذيعة أبلغ زوجها عن اختفائها منذ أيام، لكن النيابة المصرية اتهمت الزوج الذي يعمل قاضيا بارتكاب الجريمة.

ولم يكن منصب الزوج أيمن حجاج -الذي كان نائب رئيس مجلس الدولة (المحكمة الإدارية المصرية) ووكيل نادي قضاة المجلس- السبب الوحيد وراء الاهتمام الكبير بالحادث، ولكن أيضا كانت بشاعته سببا لذلك الاهتمام.

فوفقا لتقارير صحفية، قتل الزوج المذيعةَ شيماء جمال بالضرب على الرأس والخنق، قبل أن يقوم باستخدام الأحماض في تشويه الوجه والجزء العلوي من الجسد، لإخفاء ملامحها حتى لا يتم التعرف إليها، ودفنها داخل الفيلا التي شهدت الواقعة.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أنها حصلت على صور للحظة العثور على جثمان المذيعة، لكنها تمتنع عن نشرها لفظاعتها، واحتراما لميثاق الشرف الإعلامي، موضحة أن جثة المذيعة تعرضت للتشويه والتمثيل المتعمد، الذي أدى لإخفاء ملامحها تماما، حيث تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة كاوية، وقد قال الشاهد المبلّغ إنها عبارة عن ماء نار.

كما تحدثت تقارير إعلامية ونشطاء عن ثروة الزوج الذي فر هاربا وتمنعه وظيفته القضائية من الأعمال التجارية.

اعتراف شريك المتهم

وكشفت النيابة العامة المصرية، أنها كانت تقوم بالتحقيق في بلاغ اختفاء المذيعة الذي تقدم به زوجها، في حين تقدم أحد الأشخاص للشهادة وأكد صلته بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال تكشف تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وبعد التحقيقات التي رجحت صدق روايته، أرشد إلى مكان دفن جثمان المذيعة شيماء، وبالفعل عُثر عليه، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجري استكمالها.

ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة إذنا من تلك الجهة بالتحقيق في الواقعة وأمرت بضبط الزوج وإحضاره، إلا أن نشطاء تداولوا أنباء عن هروبه خارج البلاد.

مقتل المذيعة #شيماء_جمال على يد زوجها.. بيان النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة pic.twitter.com/vpD8zDeKiW — اليوم السابع (@youm7) June 27, 2022

القبض علي المستشار

أ . ح القاضي بمجلس الدولة بعد رفع الحصانه عنه لاتهامه بقتل زوجته الاعلامية شيماء جمال رميا بالرصاص ودفنها داخل فيلا خاصة به .. — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) June 27, 2022

❌حصري:

المتهم بقتل الإعلامية #شيماء_جمال

هو :

📌المستشار أيمن عبد الفتاح حجاج شافعين الأنصاري

📌نائب رئيس مجلس الدولة

📌نائب رئيس نادى قضاة مجلس الدولة

📌رئيس غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة أبريل 2015

📌 عضو في اللجنة العليا للانتخابات

للمزيد👇👇 https://t.co/MEIUOZEMys pic.twitter.com/4G0gpdZM2Y — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 27, 2022

جدل رغم بشاعة الحادث

وفاة المذيعة المصرية بهذا الشكل المفزع أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القتيلة، وقد سيطر الحزن على تغريدات الكثيرين.

لكن الحزن لم يكن رد الفعل الوحيد حول الحادث، حيث تحدث البعض حول عمل المذيعة سابقا وبحثها عن الشهرة والإثارة على حساب المهنية ومقتضيات المهنة، ونشر عدد منهم مقاطع فيديو للمذيعة وهي تزعم تناول المخدرات على الهواء، ومقاطع أخرى أدت إلى إيقافها عن العمل في وقت سابق.

كما تناول بعضهم منشورات ومقاطع فيديو لها تحمل تحريضا على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأخرى تحدثت فيها عن شهادتها في قضية أحداث كرداسة التي تم الحكم فيها على عدد من سكان المنطقة بالإعدام بناء على "شهادتها الزور"، وفق زعمهم.

ومغردون آخرون تداولوا مقطع فيديو للمذيعة القتيلة تنصح فيه السيدات بالهروب سريعا من منزل "الزوجية"، وذلك في حال حدوث مشاكل مع الأزواج حتى لا يتطور الخلاف ويصل للقتل.

وقالت المذيعة في المقطع إن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب، أن تهرب بدلا من أن تنتظر الموت.

لا حول ولا قوة إلا بالله .. وكأن ڤيروس فتاك اسمه جنون البشر يفتك بعقول الناس ، الله يرحمك #شيماء_جمال — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) June 27, 2022

جريمة جديدة ضد النساء في مصر..

مقتل المذيعة #شيماء_جمال وأنباء عن إلقاء القبض على زوجها الذي يعمل مستشارا في مجلس الدولة بتهمة قتلها..

متى تتوقف الجرائم ضد النساء في شرقنا التعيس؟ ومتى يصحو ضمير بعض الشيوخ ورجال الدين ويُحسّنوا نظرتهم ونظرة أنصارهم للإناث؟#اوقفوا_قتل_النساء — سامح عسكر (@sameh_asker) June 27, 2022

المذيعة #شيماء_جمال شهدت زور في حياتها بحق أبرياء كرداسة ، قامت بتصويرهم والإبلاغ عنهم وأوصلتهم إلى الإعدام وكانت تطلق النكات عن عشماوي اللي عامل عروض للإخوان تم قتل شيماء وحرق جثتها في جريمة لا تقل بشاعة عن جريمتها في حق الأبرياء المقارنة لأخذ العظة والعبرة وليست للشماتة أبدا — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 28, 2022

اشهر حلقة عملتها المذيعة المغمورة القتيلة #شيماء_جمال كانت عن الهيروين وجودت من عندها فمثلت ازاي بتشم الهيروين وده اتسبب تاني يوم في كارثة بسببها فازت بلقب #مذيعة_الهيروين وصدر قرار بايقافها عن العمل. لو ضغطت علي الهاشتاج هتلاقي كل اخباره مسحها جوزها المستشار بس نحن هنا#السيسى pic.twitter.com/LspWrf78qT — Kareem Mustafa (@kareemmustafa03) June 27, 2022

من أين لك هذا؟

ولم يتوقف جدل القضية عند هذا الحد، بل امتد للسؤال عن ثروة الزوج الكبيرة والذي يعمل قاضيا وتمنعه وظيفته من الأعمال التجارية.

وفي هذا السياق، نقلت تقارير صحفية محلية أن القاضي سهل للمذيعة الحصول على الحق شبه الحصري في تغطية فعاليات نادي قضاة مجلس الدولة.

ونقل موقع المنصة الإخباري عن مصادر قضائية زاملت المتهم في إدارة ملف الإسكان بنادي قضاة مجلس الدولة؛ أنه تضاعفت ثروته على نحو هائل خلال السنوات الأخيرة من دون أن يلفت ذلك انتباه إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة للتحقيق معه، وفوجئت إدارة المجلس عقب اكتشاف جريمة القتل بحجم الثروة.

وضمن سياق الحديث عن حظر الأعمال التجارية على القضاة، فإنه في 17 يونيو/حزيران الجاري قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عزل المستشار محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة، بسبب اشتغاله بالأعمال التجارية من خلال تملك مطعم ومقهى بمشاركة صديقه في أوغندا، وهو ما يحظره قانون مجلس الدولة.

لم تنتهِ أزمات نائب رئيس مجلس الدولة الهارب أيمن حجاج عند اتهامه بقل زوجته المذيعة شيماء جمال، بل تمتد إلى مزاعم فساد وممارسة التجارة وتضخم الثروة، حسبما أوضحت مصادر في مجلس الدولة للمنصة في هذا التقرير.https://t.co/c7OPsXZfKl — المنصة (@Almanassa_AR) June 28, 2022

هو ليه الأخبار متجاهلة تقول اسم المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة باعتباره قاتل ومجرم؟ الراجل متهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جلال وتشويه وجهها بعد القتل بمية نار ودفنها في الفيلا! وبعدين راح قدم بلاغ إنها مختفية! إيه الجبروت والفجر والبشاعة دي؟ pic.twitter.com/nDXJcrdtNy — محمد الجارحي (@MGar7ey) June 28, 2022

أين آمال ماهر؟

حادث مقتل المذيعة شيماء جمال لم يخفف الأضواء عن قضية اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر التي يطالب رواد مواقع التواصل بظهورها بعد اختفائها منذ فترة طويلة.

وربط مغردون بين حادث اختفاء المذيعة شيماء والذي انتهى باكتشاف مقتلها وبين اختفاء آمال ماهر. وأعرب عدد منهم عن خشيتهم من الكشف لاحقا عن إصابة ماهر بمكروه.

وأشار البعض إلى أن صفحة المذيعة القتيلة كانت ترد على متابعيها على صفحات التواصل الخاصة بها لفترة طويلة بعد وفاتها، ما يعني أن نشر الفنانة المختفية صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عودة قناتها على موقع يوتيوب ليس دليلا على أنها بخير، وفق وصفهم.

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد أعلن قبل أيام أنه لم يستطع الوصول إلى آمال ماهر للاطمئنان عليها، لكنه تواصل مع الأسرة التي أكدت أنها بخير.

عشان اللي بيقولك #امال_ماهر نزلت صورها في انستجرام اهي #شيماء_جمال جثة من شهر وحسابها بينزل منشورات pic.twitter.com/4LcbTkjA0c — Magdy Kamel (@magdymohamed_) June 27, 2022

أي لعنة أصابتنا حتى نستيقظ كل يوم على جريمة هي أبشع من إختها.. بالأمس القريب كانت #نيرة_أشرف و اليوم #شيماء_جمال .. وغدا لا ندري من هي الْمَوْءُودَةُ الجديدة لماذا لا تتحرك الأجهزة المسؤولة قبل وقوع الجريمة ها هو السوشيال ميديا يستغيث للأسبوع التالي على التوالي #آمال_ماهر_فين pic.twitter.com/Yy8va0zLxo — عبد الرحمن بدوي Badawy@ (@altabib_news) June 28, 2022

#شيماء_جمال كانت لغاية أول إمبارح بتنشر بوستات وترد علي الناس وتنشر صور وهي مقتولة من أسابيع ودا قمة الإعجاز العلمي إنها ترد وتنشر وهي مقتولة🤔

وبرضه الحمد لله يطمنا علي #آمال_ماهر بعد ما رجعت قناتها علي يوتيوب ونشرها بوست علي حسابها الشخصي🫣#الدولار#نيرة_أشرف#بلطجى_دار_السلام — Mohamed Tayea (@mtaiea87) June 28, 2022

أيه اللي يضمن إن آمال ماهر مش شيماء جمال؟!#شيماء_جمال #آمال_ماهر — Ahmed Mahrous (@ahmedmahrous1) June 28, 2022

هيفضلو ساكتين لحد ما نلاقي مصيرها زي مصير شيماء جمال امال فين دوله القانون؟#شيماء_جمال#آمال_ماهر https://t.co/AfsOhsAn0v — Mohamed Sabry (@Mohamed11631591) June 27, 2022

حوادث المشاهير

ورغم أن المذيعة القتيلة لا تعد من نجوم المجتمع المصري، إلا أن مقتلها أعاد للأذهان قضايا سابقة شغلت المجتمع المصري، والتي قتل فيها أزواج من الشخصيات العامة زوجاتهم "المشهورات" سواء بشكل مباشر أو من خلال آخرين.

وأشهر هذه الحوادث كان قيام رجل الأعمال المصري وصاحب مصنع الأدوات الكهربائية الشهير أيمن السويدي بقتل زوجته المطربة التونسية ذكرى عام 2003، بعد مشادة معها قبل أن يقتل مدير أعماله وزوجته ثم ينتحر.

ومن أشهر تلك الحوادث أيضا حادث مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكري، بتحريض من رجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر.

وقد صدر الحكم أولا بالإعدام ضد المتهمين، قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاما للسكري ثم أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عام 2017، قرارا جمهوريا بالعفو عن هشام طلعت مصطفى بعد أن أمضى نصف العقوبة.

ذكري هشام طلعت مصطفي .

. سوزان تميم..ايمن السويدي … عايزين نوصلهم ببعض… حد يعرف يوصلها 🤔 — فجوة علم ! (@hocus_bocus_x) June 18, 2021

مستعدون دائماً للعفو عن الرجل وأكثر! في سبتمبر ٢٠٢١، استقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة وجريدة الأهرام هشام طلعت مصطفى في زيارة رسمية هدفها الوحيد هو الإعلانات. غسيل مؤسسات الدولة لسمعة هشام طلعت بعد تخفيض سنوات حبسه -بالعفو- هو الذي يهدر دم المرأة عندما تتجرأ وترفض سلطة الرجل. pic.twitter.com/Ot6p3HAcc2 — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) June 20, 2022