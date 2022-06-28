بوب جيلدوف: لا يمكننا وقف الحرب في أوكرانيا لكن بإمكاننا منع الجوع

حذر بوب جيلدوف، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخيرية "براند إيد تراست"، في مقال نشرته صحيفة الغارديان، من أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا يهدد بنشر الجوع والفقر والفوضى السياسية في العالم، بخاصة في الدول الفقيرة.

وقال جيلدوف إن حرب "فلاديمير بوتين القذرة والحزينة" منعت أكبر سلال الخبز في العالم من جني محاصليها وشحنها، حيث تنتج روسيا وأوكرانيا معا 40% من القمح المستهلك في أفريقيا، و25% من الإنتاج العالمي، ولا تزال ملايين أطنان القمح محاصرة في الموانئ أو لا يمكن نقلها عبر المناطق التي دمرتها الحرب.





وأضاف الكاتب أن البلدان الفقيرة التي كانت في طور التعافي من جائحة كورونا فوجئت بالوضع الجديد بعد اندلاع حرب أوكرانيا، وهناك مخاوف حقيقية من أن يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية احتجاجات وأعمال شغب تهدد الاستقرار، وهو وضع ستكون له آثار كارثية على المملكة المتحدة وأوروبا.

وقال جيلدوف "لا يمكننا إيقاف هذه الحرب، لكن يمكننا حقا إطعام العالم"، موضحا أن برنامج الغذاء العالمي يقدر تكلفة ذلك بـ22.2 مليار دولار، وهو مبلغ كبير لكن إذا قورن بحجم تعاملات اقتصاد العالم -الذي يقدر بتريليونات لا حدود لها- سيبدو رقما مهملا. وذكّر على سبيل المثال بالعرض الذي قدمه الملياردير الشهير إيلون ماسك لشراء تويتر، والذي بلغ 44 مليار دولار.





وأوضح الكاتب أن الغرب قدم دعما ضخما مشروعا لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وفي الشهر الماضي تعهدت الولايات المتحدة فقط -على سبيل المثال- بتقديم 40 مليار دولار لكييف، وتساءل: لماذا لا تفكر مجموعة السبع الكبرى ومعها آخرون في إيجاد المليارات الضرورية لدعم الفقراء في العالم؟ بخاصة أن بوتين -حسب الكاتب- يستخدم الطعام سلاحا ضد الملايين.

وانتقد الكاتب بشدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقال إنه خذل البريطانيين في كل الجوانب تقريبا، ودعاه للقيام بشيء إيجابي واحد على الأقل وتتبّع خطى من سبقوه في تخصيص الدعم الكافي لفقراء العالم والعمل مع الحلفاء لأجل تحقيق ذلك، علما أن أكثر من نصف مواطني المملكة المتحدة لا يزالون يدعمون مساعدة المناطق الأشد فقرا على ظهر هذا الكوكب.





وجيلدوف مؤلف ومغن وكاتب أغان أيرلندي، ويرأس جمعية "باند إيد ترست" (Band Aid Trust) للإغاثة من المجاعة في أفريقيا.

اشتهر جيلدوف بأنشطته الخيرية، ونظم حفلات عدة لجمع تبرعات لمصلحة المتضررين من المجاعة في دول أفريقية.

وكان السبب في تأسيس حكومة توني بلير للجنة أفريقيا؛ فبعدما زار دولا أفريقية وفوجئ بمعاناة الناس الشديدة من الجوع اتصل من العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) ببلير غاضبا، وبمجرد عودته إلى بريطانيا دعاه رئيس الحكومة البريطانية للقائه ونتج عن ذلك تأسيس لجنة دعم أفريقيا.