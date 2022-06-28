فاجعة هجرة جديدة.. العثور على جثث 46 مهاجرا في شاحنة بتكساس الأميركية

عثرت السلطات في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية على أزيد من 40 جثة في مقطورة شاحنة، وأظهرت صور على مواقع التواصل سيارات شرطة وإسعاف تحيط بالشاحنة الكبيرة.

وقالت قناة "كيه إس إيه تي" (KSAT) التلفزيونية في سان أنطونيو نقلا عن مصادر بشرطة المدينة إنه تم العثور على 42 شخصا موتى داخل المقطورة.

وذكرت القناة أنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس دائرة الإطفاء بسان أنطونيو أن "46 شخصا قضوا بسبب الحر الشديد داخل الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين".

ووصف الحادثة بأنها "فاجعة هجرة جديدة محتملة لا سيما أن الشاحنات تعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة"

وتقع سان أنطونيو على بُعد 240 كيلومترا من الحدود مع المكسيك.

وأظهرت صور نشرها مراسل "كيه إس إيه تي" على تويتر سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.

ونقلت رويترز عن حاكم ولاية تكساس أن "الجثث التي تم العثور عليها في سان أنطونيو كانت في شاحنة تقل مهاجرين".