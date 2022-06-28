ضربة أميركية تستهدف قياديا بجماعة متحالفة مع القاعدة في سوريا

قال الجيش الأميركي في بيان إنه نفذ ضربة في محافظة إدلب السورية الاثنين، استهدفت "قياديا بارزا" بجماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة، على حد تعبير البيان.

واستهدفت الضربة أبو حمزة اليمني، "القيادي البارز" في جماعة حراس الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

واعتبرت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن "مقتل هذا القائد سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد الأبرياء حول العالم".

وحسب البيان الأميركي الذي نقلته وكالة رويترز فإن "مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

كما نقلت رويترز عن الدفاع المدني السوري، أن رجلا قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.