سياسة|سوريا

ضربة أميركية تستهدف قياديا بجماعة متحالفة مع القاعدة في سوريا

A post-strike photo of the site which the Pentagon says is of an al Qaeda meeting in al-Jinah, Syria, that the U.S. struck on March 16 is shown in this image released by Pentagon in Washington, DC, U.S. on March 17, 2017. Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.
البنتاغون سبق أن أعلن تدمير مقرات للقاعدة في سوريا (رويتررز-أرشيف)
28/6/2022-|آخر تحديث: 28/6/202204:44 AM (مكة المكرمة)

قال الجيش الأميركي في بيان إنه نفذ ضربة في محافظة إدلب السورية الاثنين، استهدفت "قياديا بارزا" بجماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة، على حد تعبير البيان.

واستهدفت الضربة أبو حمزة اليمني، "القيادي البارز" في جماعة حراس الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

واعتبرت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن "مقتل هذا القائد سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد الأبرياء حول العالم".

وحسب البيان الأميركي الذي نقلته وكالة رويترز فإن "مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

كما نقلت رويترز عن الدفاع المدني السوري، أن رجلا قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

المصدر : الجزيرة + رويترز