روسيا تهدد الناتو بحرب عالمية ثالثة في حال استهداف القرم وشركة تركية تهدي أوكرانيا 3 طائرات بيرقدار

أكد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أن أي اعتداء من دولة عضوة في حلف الناتو على شبه جزيرة القرم سيعتبر إعلان حرب، وقد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، فيما أعلنت شركة "بايكار" التركية أنها ستهب الجيش الأوكراني 3 من طائراتها المسيرة بيرقدار "تي بي 2" (TB2) ليتمكن من الدفاع عن وطنه.

وأضاف ميدفيديف في تصريحات لموقع إخباري روسي أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وستبقى كذلك للأبد، مشيرا إلى أنه في حال انضمام فنلندا والسويد للناتو فإن روسيا ستكون مستعدة لخطوات انتقامية قد تشمل نشر صواريخ إسكندر الفرط صوتية على أعتاب تلك الدول، وفق تعبيره.

من جانبه، أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف سلاسل التوريد الدفاعي، كما أنها ستفرض اليوم الثلاثاء عقوبات على شركات عسكرية روسية وقرابة 500 مسؤول يهددون سيادة أوكرانيا ويقمعون المعارضة الروسية، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الأميركي أن العقوبات الجديدة ستشمل هيئات البحوث الدفاعية الروسية وعشرات الأفراد والكيانات الدفاعية، منها شركات الدفاع الحكومية الروسية الكبرى.

وأوضح أن الهدف من العقوبات الجديدة هو تقويض قدرة روسيا على تعويض المعدات العسكرية التي فقدتها خلال الحرب على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، شدد المسؤول الأميركي على أن دول مجموعة السبع ستفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا.

في سياق مواز، قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اليوم الثلاثاء، لبحث الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت المركز التجاري وسط أوكرانيا.

وأعلن أنطون غيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي في مدينة كريمينشوك بمنطقة بولتافا شرقي أوكرانيا ارتفع إلى 16 شخصا ونحو 60 مصابا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من ألف شخص كانوا في المكان، وهناك صعوبة شديدة في تحديد عدد الضحايا، على حد تعبيره.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل استهداف المرافق الحيوية والمدنيين لتبرير عجزها عن تحقيق أهدافها.

وقد نددت دول عدة بالهجوم، حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة إن العالم يشعر بالرعب، وإن الضربة الروسية هي الأحدث في سلسلة من الفظائع، حسب تعبيره.

وأعلن بلينكن أن واشنطن ستواصل دعم شركائها الأوكرانيين، وأنه يجب محاسبة روسيا والمسؤولين فيها على هذه الفظائع، حسب قوله.

Russia's attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people.

As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense.

— President Biden (@POTUS) June 27, 2022