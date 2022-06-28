مفاوضات مرتقبة بين أميركا وإيران في الدوحة اليوم وواشنطن مستعدة للعودة للاتفاق النووي بشروط

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك عقب جولات مفاوضات طويلة في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المفاوضات النووية ستستأنف اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية (الدوحة)، وأن الوفد الإيراني سيشارك برئاسة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري.

بدورها، أكدت الخارجية الأميركية مشاركة وفد أميركي في جولة المفاوضات غير المباشرة مع إيران في الدوحة، معربة عن استعدادها لاستكمال الاتفاق النووي وتطبيقه والعودة إلى الامتثال الكلي والمتبادل للاتفاق.

لكنها أضافت أن تحقيق ذلك يتطلب من إيران التنازل عن مطالبها الإضافية التي هي خارج إطار اتفاق فيينا النووي.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم عن مصدر في الخارجية الإيرانية أن كبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري سيتوجه إلى الدوحة.

من جانبه، أعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني – في تغريدة له على تويتر – أن كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري وصل إلى الدوحة، متمنيا له وللوفد المفاوض الإيراني الذي يرافقه النجاح في هذه الجولة من المحادثات.

ورود جناب آقای باقری و هیات محترم مذاکره کننده کشورمان را به دوحه خوش آمد می گویم و بدون هرگونه پیش داوری و ابراز بدبینی و یا خوش بینی غیر واقعی، برای آنها در انجام ماموریت مهم خود در تامین منافع ملت بزرگ ایران آرزوی موفقیت دارم. pic.twitter.com/1VegWMeXUe — Hamidreza Dehghani (@hamidehghani) June 28, 2022

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد قال إن المفاوضات المقبلة ستسعى لحل الملفات العالقة بشأن رفع العقوبات عن إيران، مشيرا إلى أن الملفات المتبقية هي نقاط خلافية بين طهران وواشنطن.

وأوضح أن المفاوضات كانت مبنية على عدم الثقة بواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء إن الدوحة ترحب باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية منسق الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكدت وزارة الخارجية استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف في إنجاح الحوار.

كما أعربت عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقا جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران.





إحباط في إسرائيل

في سياق مواز، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن معارضة تل أبيب للاتفاق النووي مع إيران يرجع لكونه اتفاقا سيئا، حسب تعبيره.

وأضاف غانتس، في كلمة أمام أعضاء حزبه، أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها والاستعداد لاحتمال اجتياز إيران العتبة النووية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أرسل لمنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رسالة عبّر فيها عن خيبة أمل إسرائيل في محاولات بوريل إحياء مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران.

ونقلت القناة الإسرائيلية الأولى عن مسؤولين قولهم إن بوريل أرسل رسالة نصية عبر الهاتف للبيد قال فيها إنه ذاهب إلى طهران لإنقاذ الاتفاق النووي، وكان رد لبيد أن ذلك محبط، وأن العودة إلى المفاوضات مع طهران خطأ فادح، لا سيما في ضوء المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا، وفق تعبيره.