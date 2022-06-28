أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية، فقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقل الضيف إلى الأمير تميم تحيات كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري بمزيد من التقدم والرخاء.

في حين حمّل أمير دولة قطر الضيف الشيخ طحنون تحياته للشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بدوام الازدهار والرقي.