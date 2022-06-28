مسؤول إسرائيلي سابق: علينا التعامل بجدية مع إعلان حماس بخصوص الأسرى

دعا المنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية موشي طال إلى التعامل بجدية مع إعلان حركة حماس عن تدهور الحالة الصحية لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال طال في حديث إذاعي إن ذلك يجب أن يكون جرس تنبيه للحكومة الإسرائيلية بوجود إسرائيليين اثنين أسيرين منذ 8 سنوات، وإن حالتهما الصحية قد تتدهور.

ولم يستبعد طال أيضا احتمال أن يكون إعلان حماس بمثابة حرب نفسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال مساء أمس الاثنين إن بلاده ستواصل جهودها لاستعادة أسراها لدى حماس.

وفي بيان صادر عن مكتبه اتهم بينيت حماس باحتجاز "مدنييْن مضطربيْن نفسيا وجثتي جنديين خلافا لجميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف أن "حماس تتحمل المسؤولية عن حالة المدنييْن الأسيرين".

وتابع "ستواصل إسرائيل بذل جهودها بكل مسؤولية وإصرار من خلال الوساطة المصرية من أجل استعادة الأسرى والمفقودين".

وأعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، دون ذكر تفاصيل.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -في منشور عبر تليغرام مساء أمس الاثنين- "نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 وهما شاؤول آرون وهدار غولدن.

أما الأسيران الآخران -وهما أبراهام منغستو وهشام السيد، وكلاهما يحملان الجنسية الإسرائيلية- فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.