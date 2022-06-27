قبيل زيارة بايدن للمنطقة.. البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على "اتفاقيات أبراهام"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين إسرائيليين أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل و4 دول عربية سيجتمعون في البحرين اليوم، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020، ومن مصر التي أبرمت سلاما مع إسرائيل عام 1979.

وتهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "اجتماع الاثنين سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس الأميركي المتوقعة للشرق الأوسط".

وكان وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع قد اجتمعوا لأول مرة في صحراء النقب قبل 3 أشهر بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل بموجب "اتفاقات أبراهام" بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق منفصل بوساطة من إدارة ترامب أيضا.

وأثارت "اتفاقيات أبراهام" غضب الفلسطينيين الذين اعتبروها خروجا عن الإجماع العربي على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى توافق الأخيرة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال مسؤول أميركي إنه سيحضر في السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي مع قادة المملكة والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، كما سينضم إليهم قادة مصر والعراق والأردن.