أبو ظبي– أثارت رسومات نشرتها "مجلة ماجد" الموجهة للأطفال في عدد مايو/أيار الماضي استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات، إذ اعتبر المعلقون أن رسوماتها ترسخ للمثلية الجنسية.

ومجلة ماجد هي واحدة من أشهر المجلات العربية الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و14 عاما. وفي عام 2009، قامت "شركة أبو ظبي للإعلام" بإطلاق موقع ماجد الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى الأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي.

كما تم إطلاق قناة فضائية تابعة للمجلة تُقدم مُحتوى خاصا بالرسوم الكرتونية للأطفال، بالإضافة إلى إمكانية مُتابعة المحتوى الكرتوني والرسوم المُتحركة من خلال أحد تطبيقات الهواتف الذكية.

وفي عدد شهر مايو/أيار الأخير، نشرت المجلة رسوما كرتونية وصفت بأنها داعمة للمثلية، وهو ما لاقى غضبا شديدا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

مكتب تنظيم الإعلام يفتح تحقيقاً مع شركة أبوظبي للإعلام ويوجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو الماضي من جميع الأسواق بعد قيام المجلة بنشر قصة ترسخ مفهوم المثلية الجنسية في الجيل الناشئ 🏳️‍🌈 المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق وتم اكتشافه بعد شكاوي من بعض الدول — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) June 25, 2022

فتح تحقيق

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية جمال السويدي إن مكتب تنظيم الإعلام في الدولة فتح تحقيقا مع شركة أبو ظبي للإعلام، ووجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو/أيار الماضي من جميع الأسواق، بعد نشر المجلة قصة ترسّخ مفهوم المثلية الجنسية.

وأضاف السويدي -في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر- "المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق، وتمّ اكتشافه بعد شكاوى من بعض الدول".

وعبّر نشطاء عن استيائهم من العدد الخاص بـ"مجلة ماجد" للأطفال، بسبب ظهور ألوان المثلية الجنسية في إحدى شخصياتها، مطالبين السلطات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين باستهداف الأطفال بهذه الرسوم.

التحقيق مع مجلة ماجد المنتشرة بالسلطنة لنشرها رسومات تحتوي على ألوان علم المثلية pic.twitter.com/tbzejcAH6G — أخبار عمان (@omaniyanews) June 27, 2022

ركوب الموجة

وكتب المغرد عبد الله النعيمي "مجلة ماجد تلك التي تعلمنا الكثير والكثير من قصصها الجميلة والبريئة، وما زلنا نذكر النقيب خلفان ومساعده فهمان، قصص هادفة ربّت وأنشأت أجيالا كنا نحرص ونتسابق ونقطع مسافات للذهاب للمكتبة وشرائها، فلم يكن يومها يوجد باعة متجولون.. فهل ركبت يا ماجد الموجة؟".

اخر عدد من مجلة ماجد | عدد شهر مايو

وجب التنبيه 🙂

كل الاطفال بتحب قوس قزح وهما قدرو يستغلو النقطه دي كويس اووي افضلو بررو واتحمقو اوي وقولو لااااا كلو الا قوس قزح واتهمونا بالتخلف والرجعية بس مترجعوش تعيطو ف الاخر 💔 ياريت

نوضح الفرق بين خلق الله ومؤامرتهم الدنيئه pic.twitter.com/khr8ni39UB — Nancy Alagamy (@AlagamyNancy) June 18, 2022

من جانب آخر، رأى أحد المتفاعلين أن الألوان ترمز لقوس قزح المميز بسبعة ألوان، بينما ألوان علم المثليين يتكون من ستة ألوان فقط، ورغم التبرير فإن الكثير من النشطاء اعتبروها هفوة من المجلة وستخسر الكثير من القراء بسببها.

وردّت المجلة -في تعليق على حسابها الرسمي فيسبوك- على أحد الاستفسارات بخصوص ألوان علم المثليين، بالقول "نشرت هذه القصة في عدد مايو/أيار الفائت والتي تمثل ألوان الطيف السبعة الموجودة في الطبيعة".