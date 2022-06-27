اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مدينة جنين في الضفة الغربية، وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أصابت شابا فلسطينيا بجراح واعتقلت 4 أشقاء خلال اقتحام المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الضاحية الشرقية وحي الألمانية في جنين.

ووفق الشهود، قام أفراد من وحدة إسرائيلية خاصة تستروا بزي مدني واستخدموا مركبات مدنية بمحاصرة منازل عدة، منها منزل الأسير المحرر إبراهيم الشيخ، واعتقلوه مع أشقائه الثلاثة.

وقد اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام تخللها إطلاق نار بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى الحي الشرقي في جنين.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى pic.twitter.com/vBO58iablI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 27, 2022

على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال.

ووثقت وسائل إعلام فلسطينية محلية دخول المستوطنين جماعات إلى ساحات المسجد.