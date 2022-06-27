القاهرة- لأعوام طويلة كانت العوامات (المنازل الثابتة) والذهبيات (المنازل المتحركة) التي تسكن فوق صفحة النيل، من أهم معالم القاهرة التي عاشت فيها صفوة المجتمع المصري في القرن الماضي، من وزراء وفنانين وصحفيين ومثقفين.

وكما ولىّ زمن هذه الصفوة في القرن الماضي، يبدو أن القرن الحالي سيشهد نهاية هذه العوامات بما تحمله من أسرار وذكريات من الزمن الجميل، بعد أن قررت الحكومة المصرية إزالة كل العوامات السكنية والإبقاء فقط على العوامات السياحية، في إطار عمليات تطوير كورنيش النيل بالعاصمة المصرية.

وأثارت أنباء إزالة العوامات حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نظرا لما تمثله من تراث عمراني، وسط مطالبات بالوصول لحل يسمح بالحفاظ على هذه المنازل التاريخية.

قرار نهائي

وفي تصريحات لمدير الإدارة المركزية لحماية نهر النيل في القاهرة الكبرى أيمن أنور، قال إنه ستتم إزالة 15 عوامة يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، وإزالة 4 عوامات أخرى يوم 4 يوليو/تموز المقبل، بدعوى أنها غير مرخصة، وأن أصحابها يرفضون دفع المستحقات المالية التي تفرضها الدولة عليهم، وأنه لا فائدة من الاستمرار في معاندة الدولة.

وفي 20 يونيو/حزيران الجاري، تسلّم أصحاب العوامات إخطارا من إدارة حماية النيل، بتحديد يوم 28 من الشهر نفسه لإزالة عواماتهم بدعوى أنها "بدون ترخيص"، وتم بالفعل إزالة 3 منها هذا الأسبوع، وقال مسؤولون إنها كانت متحفظا عليها لأنها مملوكة لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وينفي سكان العوامات التخلف عن ترخيصها سوى خلال عام 2021، بسبب رفض محافظ الجيزة وجهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة تجديد الترخيص.

وأكد أنور في مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن قرار الحكومة إزالة العوامات السكنية قديم منذ عام 2020، وأن اللجنة التي اتخذت القرارات تضم عددا من الوزارات ويرأسها وزير العدل شخصيا، وأن الحكومة أعطت أكثر من مهلة للسكان لإخلاء العوامات، إلا أنهم يرفضون تنفيذ القرارات حتى الآن.

وبشأن وجود مساحة للتفاهم مع السكان، قال مدير الإدارة المركزية لحماية نهر النيل إن المنطقة أصبحت تحت سلطة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وإن الإدارة مسؤولة فقط عن إزالة هذه العوامات.

تهجير السكان

تقول إخلاص حلمي، صاحبة أول عوامة إلى جوار جسر 15 مايو، لموقع "مدى مصر" (خاص): "عندي 87 سنة، وبعت شقتين في الزمالك عشان أقضي ما تبقى من عمري على النيل، وفجأة الحكومة قررت ترميني في الشارع وتأخذ العوامة وفوقيها فلوس كمان".

وقالت إنها اشترت عوامتها قبل 20 عاما، وإن سعرها الآن يزيد على 7 ملايين جنيه، لافتة إلى أنها تسلمت قبل 3 أيام إنذارا بالإزالة من إدارة حماية النيل بوزارة الري، تطالبها فيه بإخلاء العوامة في موعد غايته الثلاثاء المقبل 28 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بسبب رسوها دون ترخيص، ومعه تنبيه بالسداد لدفع أكثر من مليون جنيه قيمة الانتفاع بالأرض التي توجد عليها العائمة دون ترخيص.

وتقول إن موظفي الوزارة كانوا يتعاطفون معنا بالقول "ماذا نفعل الموضوع أكبر منا"، متسائلة "لا أعرف لماذا يطردوننا ونحن أصحاب حق، يقولون إن السيسي يحب الناس الكبيرة ويعطف عليهم".

بدورها، قالت الروائية المصرية أهداف سويف التي تمتلك عوامة نيلية مهددة بالإزالة، إن الإقامة في عوامة نيلية يستلزم الحصول على أكثر من رخصة، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى رخصة الملاحة "نحصل أيضا على رخصة من وزارة الري، وندفع أموالا لوزارة الزراعة نظير استغلال المساحة من الطريق للوصول إلى العوامة".

وقالت سويف إنه منذ 2013 وهناك زيادة مستمرة في قيمة التراخيص، وقد وصلت إلى 20 ضعفا، ووصل الترخيص إلى حوالي 70 ألف جنيه (الدولار نحو 19 جنيها)، فأقمنا دعوى قضائية ضد قرار الوزير ولم يتم الحكم فيها حتى الآن.

وأشارت إلى أنها لا تجد إجابة عن سؤال موجه للحكومة: "لماذا تعتبرني غير مرخص ومخالفا وأنت الذي رفضت تجديد الترخيص؟".

دكتورة اهداف سويف

"وضعنا الحالي كسكان عوامات الكتكات اللي هيتم ازالتها في خلال بداية من ٢٨/٦"https://t.co/1NRp0ckhWQ pic.twitter.com/TJhm187DmX — Radwa (@RadwaMMedhat) June 26, 2022

موت وخراب ديار

لا يعدّ الطرد والإزالة هي الأزمة الوحيدة التي يواجها أصحاب العوامات، إذ سيكون عليهم دفع غرامات باهظة لوزارة الري أيضا.

وقالت منار -وهي مالكة إحدى العوامات- إنه بعد استلامها قرار إزالة العوامة في 20 يونيو/حزيران الجاري، فوجئت في اليوم التالي بوزارة الري تطالبها بدفع مبلغ 420 ألف جنيه، غرامة الرسو على النيل سنتين من دون ترخيص.

وبشأن الغرامات، أشارت أهداف سويف في تصريحات صحفية إلى أن الغرامات كبيرة جدا ومختلفة من شخص لآخر، مضيفة أن هناك من تطالبه الوزارة بغرامة تبلغ 750 ألف جنيها، بينما تطالب آخرين بأكثر من مليون جنيه.

وأكدت أهداف ومنار أنه الموظفين أبلغوا السكان بضرورة دفع الغرامة، وأنها ستستولي على العوامة وتبيعها خردة لسداد الغرامة، وفي حال عدم كفايتها سيتم الحجز على أموال أصحاب العوامات، وتضيف منار "سيأخذون عوامة ثمنها اليوم أكثر من 15 مليون جنيه، وبدون تعويض أيضا".

موضوع تدمير عوامات النيل ده عامل لي اكتئاب بجد، زيه زي موضوع قطع الأشجار، بيطرح أسئلة خايفة أعرف إجابتها. الصور مسروقة. pic.twitter.com/0X0an4Nzjr — Nesrin Amin (@bilmasripodcast) June 25, 2022

شاهدة على التاريخ

تعدّ العوامات الموجودة في المناطق الراقية بالقاهرة مثل الزمالك وغاردن سيتي والدقي، شاهدة على عصر بكل تفاصيله ومفرداته، حيث كانت في النصف الأول من القرن الماضي مركزا لأحداث سياسية واجتماعية وثقافية بارزة.

وحرص نجوم المجتمع في مصر -باختلاف توجهاتهم- على التواجد وسط أقرانهم أصحاب عوامات النيل، وتنافس أثرياء القاهرة وكبارها ومشاهيرها على امتلاك العوامات في هذه المناطق.

وارتبطت العوامات ارتباطا وثيقا بالفن والسياسة، ومن أشهر هذه العوامات عوامة الفنانة منيرة المهدية التي كانت أحيانا تشهد اجتماعات الحكومة المصرية في العقد الثاني من القرن الماضي، وكانت أبرز كلمات منيرة المهدية قبل وفاتها "لو فكر صحفي أن يسترق السمع إلى صالوني في تلك الفترة لاستطاع معرفة أخبار البلد، ولكن أحدا لم يفكر يومها أن مجلس الوزراء ينعقد في عوامتي"، بحسب جريدة الوفد المصرية.

وهناك أيضا عوامة الراقصة حكمت فهمي التي تحولت إلى مقر للتجسس على القوات الإنجليزية في مصر، بعد أن جندها الألمان لصالحهم عبر جاسوس ألماني أوقعها في شباك غرامه.

وفي كتابه "السادات والجاسوس"، كشف الكاتب الصحفي محمود صلاح عن قصة الحب التي تحولت إلى شبكة تجسس شارك فيها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وهي القصة التي تحولت إلى فيلم يحمل اسم حكمت فهمي، من بطولة نادية الجندي وحسين فهمي.

ويعدّ من أشهر الأدباء والفنانين الذي عاشوا في عوامات النيل، الكاتب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ الذي كان من عشاق العوامات وظل مقيما في عوامة حسين باشا دياب لمدة 25 عاما، ألف خلالها رواياته: " ثرثرة فوق النيل"، و"أولاد حارتنا"، و"اللص والكلاب"، و"السمان والخريف"، وهناك العوامة التي شهدت تصوير مشاهد فيلم أيام وليالي من بطولة عبد الحليم حافظ وإيمان، وكان يملكها حسين باشا شكري.

مطالبات بالحفاظ على التراث

إزالة العوامات أثارت موجة من الحزن الممزوج بالغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، واستنكر البعض قيام الحكومة المصرية بإزالة العوامات التاريخية بهذه البساطة.

وأطلق عدد من المغردين حملة للمطالبة بالحفاظ على العوامات، بما تمثله كجزء من تاريخ مصر المعماري، ولكونها علامة على تنوعه وتميزه، وارتباطها بتراث مصر الاجتماعي والثقافي والفني، منادين بالوصول إلى حل يؤدي لتقنين أوضاعها.

كما استنكر البعض ما شهدته إزالة 3 عوامات سابقة من عشوائية الهدم وتلويث النيل بالمخلفات والأخشاب، بدلا من نقلها لمكان يمكن فيه هدمها بأسلوب يحفظ نهر النيل من التلوث ويحافظ على محتويات العوامات.

بينما تقول السلطات المصرية إن وصف المواقع والمنازل بالأثرية أو الحضارية هو وصف قانوني بناء على معايير وتقييمات محلية ودولية، وإن العوامات هي تعديات على أراضي الدولة، وإزالتها تصحيح لمثل تلك المخالفات، وذلك على غرار ما تقوم به الدولة حاليا من إزالة المناطق العشوائية في مناطق عدة ثم تطويرها.

زمان أنا سكنت في عوامة على النيل في الكيت كات لمدة تقريبا ٦ سنين. مؤلم جدا ان العوامات دي تتشال من مكانها بصراحة. — Amr Waked (@amrwaked) June 26, 2022

ممكن معلش بعد اذن سيادة اللوا او الكفيل او اللي له القرار في البلد دي تسيوا أجزاء من تاريخ البلد العمراني في حاله.يعني شوية هوية بصرية كدة تمشي مع موضوع هويتنا المصرية اللي بنعملها مواكب.

سيبوا سكان العوامات في بيوتهم ..مواطنين مصريين لهم سكن جميل سيبوهم فيه#نداء_سكان_العوامات — Mahienour El-Massry (@MahienourE) June 26, 2022

هناك بوستس متداولة علي فيسبوك بشأن ازالة عوامات او ذهبيات النيل في امبابة، هذه منازل عائمة تراثية موجودة منذ ايام الانجليز وهي كنز اثري ! نتمني رد واضح من السادة المسؤلين ، هل صدر امر بازالة عوامات تراثية؟ وفي هذه الحالة يجب مراجعته علي اعلي مستوي ، او لم يصدر وهذه اشاعات؟ pic.twitter.com/QwRkBXYX8R — Hany Ragy (@Hragy) June 24, 2022