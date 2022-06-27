سياسة|بحرين

قبل زيارة بايدن.. لقاء سداسي في المنامة يعزز مسار "اتفاقات أبراهام"

Director of Policy Planning Department at the UAE Foreign Ministry Abdulrahman Ali Alneyadi, US Acting Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Yael Lempert, Director-general at Israels Ministry of Foreign Affairs Alon Ushpiz, Undersecretary for international affairs at the Bahrain Foreign Ministry Sheikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, Director-general of political affairs at Morocco's foreign ministry Ambassador Fouad Yazourh, and Deputy-assistant Foreign Minister for Egypt Ministers Office Affairs Mohamed Tharwat hold a joint press conference for the Negev Forum first Steering Committee meeting in the town of Zallaq, south of the Bahraini capital Manama on June 27, 2022. - The United States, Israel and four Arab countries agreed to closer cooperation and annual foreign ministers' meetings on Monday, two weeks before President Joe Biden's first visit to the Middle East. (Photo by Mazen Mahdi / AFP)
مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة التوجيهية لمؤتمر "قمة النقب" الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة (الفرنسية)
27/6/2022

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل و4 دول عربية على تعزيز التعاون وعقد اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية، وذلك خلال مشاركتهم في اجتماعات اللجنة التوجيهية لمؤتمر "قمة النقب" التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، قبل أسبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

واستضافت البحرين -اليوم الاثنين- اجتماعا لدبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل ومسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع تل أبيب عام 2020، ومن مصر التي أبرمت سلاما معها عام 1979.

والتقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في الأراضي المحتلة في مارس/آذار في كيبوتس (سديه بوكير) جنوب بئر السبع بصحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ونشر مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز -في تغريدة على تويتر- صورا من داخل اللقاء، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين ومصر والإمارات والمغرب.

وقال "نعمل معا لترجمة الإمكانات الكاملة لاتفاقيات أبراهام إلى واقع في منطقتنا"، وأضاف "من خلال قمة النقب، نقوم بإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في مجالات الطاقة والصحة والغذاء والأمن المائي والأمن الإقليمي، وغير ذلك الكثير"، إلا أنه لم يكشف عن أسماء المشاركين في اللقاء.

Bahrain's Foreign Minister Abdullatif bin Rashid al-Zayani, Egypt's Foreign Minister Sameh Shoukry, Israel's Foreign Minister Yair Lapid, U.S. Secretary of State Antony Blinken, Morocco's Foreign Minister Nasser Bourita and United Arab Emirates' Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan pose for a photograph during the Negev Summit in Sde Boker, Israel March 28, 2022. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
اجتماع وزراء خارجية: الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين (بالترتيب) بالنقب في مارس/آذار (رويترز)

نقاش واتفاق

وفي ختام الاجتماع، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية -في تصريح مكتوب- إن الدول الأعضاء ناقشت الطرق العملية التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بطريقة تؤدي إلى إنجازات ملموسة للمنطقة وشعوبها.

وأضافت أن اجتماع اللجنة التوجيهية هو دليل إضافي على الأهمية التي تراها الدول المشاركة لترسيخ هذا الإطار والتعاون الإقليمي الذي تعزز في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية والأمنية التي ستساهم في ازدهار المنطقة وشعوبها، من دون حدود جغرافية أو سياسية.

وفي وقت سابق أمس، قالت الخارجية الإسرائيلية إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى اتفقوا على تحويل هذه القمة إلى مسيرة متواصلة تشارك فيها 6 مجموعات عمل في المجالات التالية: الأمن الغذائي والماء، والطاقة، والصحة، والتربية والتسامح، والسياحة والأمن الإقليمي.

وأضافت: يستهدف الاجتماع -اليوم الاثنين- تكريس العمل في المجموعات، فضلا عن كونه خطوة متقدمة قبيل زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة للشرق الأوسط.

President Biden signs into law S. 3522, "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" in Washington
بايدن من المقرر أن يزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز (رويترز)

نشاط دبلوماسي

ويأتي اجتماع المنامة في إطار نشاط دبلوماسي متزايد قبيل زيارة بايدن إلى المنطقة التي قالت واشنطن إنها تأتي بهدف تعزيز العلاقات الإقليمية.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال مسؤول أميركي إنه سيحضر في السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي مع قادة المملكة والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، كما سينضم إليهم قادة مصر والعراق والأردن.

وقالت يائيل لامبرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين "نحاول بناء إطار إقليمي جديد (..) ومبادرات ملموسة ستبنى على منتدى النقب".

المصدر : وكالات