نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اتهامات متجددة من تل أبيب بمحاولات استهداف إسرائيليين في تركيا، وقال إنّ "ردّنا على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة"، في حين اعتبر قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأميركية تهديد للمنطقة.

وأضاف زاده في تصريحات للجزيرة أنه "لطالما ردّت إيران على التهديدات الإسرائيلية في مصدرها، وهذا ما سنفعله مستقبلا"، وقال إنهم يأملون من المسؤولين الأتراك إدراك نوايا الطرف الساعي لتخريب العلاقات الإيرانية التركية.

وأكد أنّ حديث إسرائيل عن سعي إيران لاستهداف سياح في تركيا مجرد أكاذيب ومزاعم ملفقة، معتبرا أن تلك المزاعم مجرّد مسرحية هدفها ضرب علاقة طهران مع أنقرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الشهر الجاري إن الأمن التركي اعتقل عملاء للحرس الثوري الإيراني خططوا لخطف إسرائيليين الشهر الماضي، بعدما تعهدت إيران بالثأر لاغتيال عقيد في الحرس الثوري بطهران في 22 مايو/أيار الماضي، والذي حمّلت طهران عملاء إسرائيليين المسؤولية عنه.

وحذّرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء رجال أعمال إسرائيليين قالت إنهم على قائمة الاستهداف الإيراني.

لكن من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان قبل أيام، ردا على تلك التحذيرات، إن تركيا بلد آمن "وتواصل محاربة الإرهاب داخل حدودها وخارجها"، واعتبرت أن الدعوة إلى مغادرة تركيا تتعلق بالتطورات الدولية.

العلاقات الثنائية

يأتي ذلك بينما يقوم زير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، يبحث خلالها مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة إقليميا ودوليا.

وقالت الخارجية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل عبد اللهيان مساء اليوم.

رفض عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأميركية

من ناحية أخرى، اعتبر قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري -خلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني اللواء نديم رضا، في العاصمة طهران صباح اليوم الاثنين- أن عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأميركية (المتمركزة) في الشرق الأوسط، ونشرها العتاد ومشاركتها في المناورات، يشكل تهديدا للمنطقة، وقال "لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".

ويأتي التصريح الإيراني في وقت تستعد فيه منطقة الشرق الأوسط لقمة عربية أميركية تستضيفها السعودية منتصف الشهر المقبل، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والرئيس الأميركي جو بايدن. وتتناول القمة عدة قضايا من أبرزها مواجهة النفوذ الإيراني.

موقف إسرائيلي

وفي سياق التصعيد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن المؤسسة الدفاعية تتعامل مع ما وصفه بالتهديد الإيراني على أنه القضية الإستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحا لأمن إسرائيل في الوقت الحالي.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن تعاملهم في هذا الشأن يتم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، مع إعطاء حرية الرأي واتخاذ القرار للسياسيين. مشيرا إلى أنهم مستمرون في الحوار المفتوح والعميق في الغرف المغلقة فقط، والتعامل بأي طريقة أخرى سيضرّ بأمن دولة إسرائيل، وفق تعبيره.