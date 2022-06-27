أكد مكتب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أن التبرعات التي تلقاها الأمير من الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر السابق -والتي كشفت عنها صحيفة صنداي تايمز (The Sunday Times) البريطانية- سُلمت في حينها إلى مؤسسة خيرية وفق الإجراءات القانونية.

وقال مكتب الأمير تشارلز، في بيان اليوم الأحد "سُلمت على الفور التبرعات الخيرية التي قدمها الشيخ حمد بن جاسم إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير والتي نفذت الإجراء الإداري المناسب وأكدت لنا اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".

وجاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة صنداي تايمز -في تقرير نشرته مساء السبت- أن الشيخ حمد بن جاسم قدم 3 ملايين يورو (3.2 ملايين دولار) للأمير تشارلز في الفترة 2011-2015، من بينها مليون يورو قدمت نقدا في حقيبة سفر، بإحدى المرات.

وقالت الصحيفة إن هذه الأموال ذهبت لصالح مؤسسة خيرية تابعة للأمير تشارلز وإنه ليس ثمة ما يشير إلى أن هذه المدفوعات لم تكن قانونية. كما نقلت عن مسؤولي المؤسسة أن المدققين الماليين أقروا تلك المدفوعات.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الأموال تثير أسئلة عديدة حول إدارة مؤسسة الأمير الخيرية.