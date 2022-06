قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في حي شفشنكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف، في حين قال الانفصاليون الموالون لروسيا شرقي أوكرانيا إن معارك شوارع تجري في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك التي بسطت موسكو سيطرتها عليها أمس السبت عقب انسحاب القوات الأوكرانية.

وقال كليتشكو "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا".

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي 4 انفجارات في العاصمة كييف، ووقوع إصابات في قصف على حي شفشنكيفسكي وسط العاصمة الأوكرانية كييف، في حين طوقت قوات الشرطة المنطقة.

كما أفاد المراسل بسماع دوي انفجار في مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

وقال الانفصاليون الموالون لروسيا شرقي أوكرانيا إن معارك شوارع تجري في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك التي بسطت موسكو سيطرتها عليها أمس السبت عقب انسحاب القوات الأوكرانية، في حين يرتقب أن تفرض مجموعة السبع في قمتها اليوم بألمانيا عقوبات إضافية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأعلنت قوات لوغانسك الانفصالية الموالية لروسيا أن القوات الروسية اقتحمت ليسيتشانسك التي لا يفصلها سوى نهر عن سيفيرودونيتسك، وتخوض معارك في شوارع المدينة مع القوات الأوكرانية.

وقال مراسل الجزيرة في أوكرانيا إن المعارك وتبادل القصف بين القوات الأوكرانية والروسية مستمران في محيط ليسيتشانسك وعلى الطريق بين باخموت وليسيتشانسك.

وذكر سيرغي غايداي حاكم مقاطعة لوغانسك أن القوات الأوكرانية تصدت للهجوم الروسي المستمر على ليسيتشانسك من المحور الجنوبي.

وصرح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف لوكالة رويترز بأن بلاده تنفذ عملية "تكتيكية لإعادة تنظيم الصفوف بسحب قواتها من سيفيرودونيتسك إلى مناطق مرتفعة في ليسيتشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس.

ويعد سقوط سيفيرودونيتسك -التي كان يقطنها ما يربو على 100 ألف نسمة لكنها صارت الآن مدينة أشباح- أكبر انتصار لروسيا منذ إتمام سيطرتها على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا في مايو/أيار الماضي، ويمثل ذلك تحولا في ساحة المعركة في جبهات إقليم دونباس.

وتأمل روسيا الآن في مواصلة الضغط والسيطرة على المزيد من الأراضي على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس، فيما تأمل أوكرانيا في أن يجعل الثمن -الذي دفعته موسكو للاستيلاء على المدينة المدمرة- القوات الروسية عرضة لهجوم مضاد في الأسابيع المقبلة.

وعقب الإعلان أمس السبت عن سقوط سيفيرودونيتسك بيد القوت الروسية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور إن بلاده ستستعيد جميع المدن التي استطاعت روسيا احتلالها، بما في ذلك سيفيرودونيتسك في إقليم دونباس.

وفي جبهات القتال الجنوبية قال الجيش الأوكراني إن مقاطعة ميكولايف تعرضت أمس السبت لقصف صاروخي روسي بـ9 صواريخ أُطلقت من شبه جزيرة القرم، ولم يقدم الجيش الأوكراني أي تفاصيل عن المواقع المستهدفة وطبيعة الخسائر.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس السبت إن ضرباتها أسفرت عن مقتل "أكثر من 300 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب وتدمير 35 سلاحا ثقيلا خلال يوم واحد في ميكولايف".

وفي منطقة زاباروجيا الجنوبية أيضا قالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن قواتها نفذت كمينا وصفته بالناجح استهدف القوات الروسية في المنطقة وأسفر عن مقتل 300 جندي روسي، وقالت القوات الأوكرانية إن تقدمها مستمر باتجاه مواقع التمركز الروسية في ريف زاباروجيا.

Ukrainian soldiers in a trench hit a Russian vehicle with an RPG-7, reportedly in the south. pic.twitter.com/Gjl8lTUKf9

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 26, 2022