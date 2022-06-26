قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وأصابت 3 آخرين بالرصاص في أثناء مداهمات شمالي الضفة، في الوقت الذي اقتحم فيه عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

وقالت آية شريتح، مسؤول في الدائرة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، لوكالة الأناضول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا، مساء أمس السبت.

بدوره، قال أكرم حرب، عضو مجلس محلي قرية اسكاكا، شمالي شرق مدينة سلفيت، إن "المخابرات الإسرائيلية استدعت للتحقيق أمس السبت -عبر الهاتف- 7 من أقارب الشهيد علي حسن حرب، الذي طعنه مستوطنون بسكين في وقت سابق الثلاثاء (الماضي)".

وأضاف أن "أقارب الشهيد رفضوا الامتثال لطلب المخابرات ما لم يبلغوا رسميا من جانب السلطة الفلسطينية، إلا أنها هددتهم بالاعتقال قبل أن تعتقل، فجر اليوم الأحد، عمَّ الشهيد، نعيم حرب ونجله فراس، وزيد حرب".

وتابع أن "قوة إسرائيلية اعتقلت الثلاثة بطريقة همجية واعتدت بالضرب على المعتقلين وألقت قنبلة صوتية داخل المنزل، رغم وجود مسن تسعيني داخله".

وعادة، تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي من تسميهم "مطلوبين"، على خلفية مشاركتهم في نشاطات مقاومة للاحتلال.

إصابات برصاص الاحتلال

على صعيد آخر، أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مداهمات بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، وصول إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وإصابة بالرصاص المطاطي إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وأضافت أن الإصابتين وقعتا "نتيجة إطلاق النار من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الطيبة في طولكرم"، في حين وقعت الإصابة الثالثة بالرصاص المطاطي في الكتف في مخيم نور شمس بالمدينة، وقالت إن "جميع الإصابات مستقرة".

بدوره، قال منسق القوى الوطنية بمحافظة طولكرم فيصل سلامة -لوكالة الأناضول- إن الإصابات وقعت خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في المحافظة، وفي أثناء المداهمات "وقعت مواجهات مع جيش الاحتلال أدت إلى وقوع الإصابات".

اقتحام الأقصى

على صعيد آخر، أفادت الوكالة باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة عن ’هيكلهم‘، تحت حماية شرطة الاحتلال".

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/CRnqXb7VCJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 26, 2022

ووفق الوكالة "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".