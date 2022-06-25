قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه سيكون من الأوائل المؤيدين لإنشاء نسخة شرق أوسطية من حلف الناتو، مضيفا أن الأمر ممكن مع الدول التي تتقاسم طريقة التفكير نفسها، في حين كشف موقع أميركي عن أن منطقة الشرق الأوسط مقبلةٌ على تطورات سياسية وعسكرية مهمة.

وشدد الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية على ضرورة أن تكون مهمة هذا الحلف العسكري واضحة؛ "بخاصة بشأن الروابط مع بقية العالم وبشأن وضعنا في الحلف، لتفادي أي لبس"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الأردن لديه قوة انتشار سريع، ويعمل بنشاط ومنذ سنوات طويلة مع الناتو في جميع أنحاء العالم، وتربطهما شراكة، وقال إنه يودّ أن يرى مزيدا من البلدان في المنطقة تدخل في هذا الإطار.

تغييرات كبيرة متوقعة في الشرق الأوسط

وفي السياق ذاته، أشار موقع "بريكينغ ديفنس" (breakingdefense) الأميركي إلى أن منطقة الشرق الأوسط مقبلةٌ على تطورات سياسية وعسكرية مهمة، موضوعُها إيران وأيضا نفوذ روسيا والصين.

ويرجّح الموقع أن يكون التأسيس لهذه المرحلة خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتوقعة إلى المنطقة الشهر المقبل، وفقا لبعض المحللين.

ويرى الموقع أن فكرة التحالف العسكري الجديد تكرست أكثر يوم أمس الجمعة، عندما قال العاهل الأردني عبد الله الثاني إنه سيدعم إنشاء تحالف في الشرق الأوسط مشابه لحلف الناتو.

وأكد خبراء أن الشرق الأوسط على موعد مع تغييرات كبيرة في المستقبل القريب، ستشمل شكلا من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية، خصوصا في ما يتعلق بالقوات الجوية.