قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن التطبيع مع إسرائيل يضّر بفلسطين وبالدول المطبعة ويخدم الكيان الصهيوني.

وأضاف هنية -في كلمة ألقاها بالمؤتمر القومي العربي والإسلامي المنعقد في بيروت- أن الكيان الإسرائيلي يتم دمجه في المنطقة عبر تحالفات عسكرية لمواجهة إيران وحزب الله وحماس.

كما دعا إلى عقد مصالحات بين مكونات الأمة وفي داخل الدولة الواحدة، مشددا على أهمية التنسيق بين ساحات وجبهات المقاومة وعدم السماح لإسرائيل برسم المشهد القادم في المنطقة، وفق تعبيره.

يشار إلى أن هنية بحث -أول أمس الخميس- مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت التطورات السياسية والتهديدات في المنطقة.

ووفق بيان لحزب الله، أكد الجانبان خلال لقائهما على "تعاون المقاومة لخدمة القضية الفلسطينية"، و"بحثا تطوّر محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة".

ووصل هنية ووفد مرافق له إلى العاصمة اللبنانية الخميس الماضي في زيارة لعدة أيام يلتقي خلالها بمسؤولي الدولة والمرجعيات والفاعليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وجاء لقاء نصر الله وهنية بعد يوم من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن جيش الاحتلال قادر على تدمير حزب الله، وعلى اجتياح بيروت وصيدا إذا لزم الأمر.