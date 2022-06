موجة غضب بإندونيسيا ضد ملهى ليلي متهم بالإساءة للرسول الكريم والسيدة مريم

أعلنت الشرطة الإندونيسية إلقاء القبض على 6 أشخاص يعملون في سلسلة للحانات والملاهي الليلية، بتهمة ازدراء الدين، وسط موجة غضب واسعة ضد هذه السلسلة إثر تعرضها لمقام الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- والسيدة مريم عليها السلام.

وتجمعت حشود من المحتجين أمام حانة في مدينة بوغور جنوب جاكرتا، تتبع سلسلة "هولي وينغز" (Holywings) للحانات والملاهي الليلية بعدما نشرت السلسلة عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلانا -حذفته لاحقا- عن تقديم خمور مجانية لكل من يحمل اسم محمد أو مريم.

وطالب المحتجون بمحاكمة المسؤولين عن هذا الفعل باعتبارهم أساؤوا للإسلام، وللمسيحية أيضا.

وتقدمت 4 منظمات شبابية وطنية في إندونيسيا -أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان- بشكاوى لدى الشرطة ضد هذه السلسلة بفروعها المختلفة.

وفي مؤتمر صحفي متلفز عقد في وقت متأخر مساء الجمعة، قدمت الشرطة الأشخاص الستة الذين ألقي القبض عليهم، ومن بينهم مسؤول الترويج في سلسلة "هولي وينغز".

وقال رئيس شرطة جنوب جاكرتا، بودي هردي سوسيانتو "تم تحديد 6 أشخاص مشتبه بهم وجميعهم يعملون في الشركة".

وأضاف أن "المشتبه بهم صنعوا هذه المادة لجذب الزبائن إلى محالهم، خاصة تلك التي تحقق أقل من 60% من المبيعات المستهدفة".

وقالت الشرطة إن الموقوفين وجهت إليهم تُهَم عدة من بينها ازدراء الدين ونشر الكراهية الدينية، وأضافت أنهم يواجهون عقوبة محتملة بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدينوا بهذه التهم.

Holywings promised a bottle of Gordon’s dry gin for men named Muhammad and a bottle of Gordon’s Pink Gin for women named Maria every Thursday https://t.co/9Ncuk1rytq

