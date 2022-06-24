بسبب عطل في المحرك.. تحطم طائرة شحن عسكرية روسية ومقتل 4 من طاقمها

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن طائرة شحن عسكرية، من طراز إليوشن إيل 76، تحطمت واشتعلت فيها النيران، اليوم الجمعة، أثناء هبوطها بالقرب من مدينة ريازان غرب روسيا.

وقد أسفر الحادث عن مقتل 4 من مجموع 9 أشخاص كانوا على متن الطائرة، وفق ما قالت هذه الوكالة الروسية.

وأضافت إنترفاكس -نقلا عن مصدر لم تحدده- أن 5 آخرين أصيبوا بجروح.

كما نقلت عن وزارة الدفاع أن سبب سقوط طائرة الشحن العسكرية كان عطلا بالمحرك.