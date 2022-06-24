بايدن: أعضاء الكونغرس من الحزبين اجتمعوا على إصدار تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح بعد 28 عاما من التقاعس
24/6/2022-|آخر تحديث: 24/6/202206:24 AM (مكة المكرمة)
بايدن: أعضاء الكونغرس من الحزبين اجتمعوا على إصدار تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح بعد 28 عاما من التقاعس.
بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه.
بايدن: تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأميركيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا.
مجلس الشيوخ الأميركي يصدق على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحة.
المصدر : الجزيرة