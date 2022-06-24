بمشاركة 54 دولة.. قمة الكومنولث تنطلق في رواندا لأول مرة منذ جائحة كورونا

عقد قادة دول الكومنولث الـ54 قمة في العاصمة الرواندية كيغالي، برئاسة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في قمة تستمر أشغالها إلى يوم غد السبت.

وتناقش القمة -التي كانت مقررة عام 2020 لكنها أرجئت بسبب تداعيات جائحة كورونا- عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل الأجيال الجديدة.

وشارك في الاجتماع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلبية لدعوة الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وقال أمير دولة قطر إنه التقى برؤساء حكومات الكومنولث، وتبادل مع عدد منهم الآراء بشأن القضايا المستقبلية.

ويقوم الأمير تشارلز -الذي يمثل والدته الملكة إليزابيث الثانية رئيسة الكومنولث- بأول زيارة لأحد أفراد الأسرة المالكة إلى رواندا.

وعبّر الأمير تشارلز في خطابه عن أسفه بسبب العبودية، وأقرّ بأن المجموعة تضرب بجذورها في حقبة مؤلمة من التاريخ، في إشارة إلى تجارة العبيد والاستعمار.

وتابع "إذا كنا سنؤسس مستقبلا مشتركا يحقق النفع لجميع مواطنينا، فعلينا أيضا أن نجد سبلا جديدة للاعتراف بماضينا، ببساطة هذا حديث حان أوانه".

وتضم مجموعة الكومنولث 54 دولة، معظمها مستعمرات بريطانية سابقة. وترأس الملكة إليزابيث 15 دولة من أعضائها، بينها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجاميكا وبليز وجزر البهاما وبابوا غينيا الجديدة.

وفي كلمته أمام القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يمكن التسامح مع الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.

وأضاف جونسون أن أزمة الغذاء العالمية هي أزمة افتعلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن المملكة المتحدة خصصت موازنة بأكثر من 350 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.