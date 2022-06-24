أمير قطر يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال الديوان الأميري القطري إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة أمير قطر ستتضمن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد غادر عصر الجمعة مدينة كيغالي عاصمة رواندا، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26.