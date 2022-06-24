سياسة|مصر

أمير قطر يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي

A handout picture released Qatar's Amiri Diwan shows Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (R) welcoming the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon arrival in Cairo on June 24, 2022. - The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, arrived in Egypt, 18 months after the two countries restored relations to end a Saudi-led rift of more than three years. (Photo by Qatar Amiri Diwan / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / QATAR AMIRI DIWAN" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة (الديوان الأميري القطري)
24/6/2022

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال الديوان الأميري القطري إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة أمير قطر ستتضمن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد غادر عصر الجمعة مدينة كيغالي عاصمة رواندا، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26.

المصدر : الجزيرة + وكالات