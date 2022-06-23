"وصلنا رسميا إلى وجهتنا الجديدة".. "طيران الإمارات" تهبط بأولى رحلاتها إلى تل أبيب

حطّت طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" المملوكة لحكومة دبي -اليوم الخميس- في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، إيذانا بتدشين رحلات يومية بين المدينتين.

ونشرت "طيران الإمارات" تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، كتبت عليها "هبوط.. لقد وصلنا رسميا إلى وجهتنا الجديدة، تل أبيب".

واستُقبلت الرحلة رقم "EK931" التي تقلّ 335 راكبا بتحية مائية لدى هبوطها على مدرج مطار بن غوريون في تل أبيب.

والطائرة المستخدمة في الرحلة الافتتاحية من طراز "بوينغ 777" التي تضم الأجنحة الخاصة الوحيدة المغلقة بالكامل من الدرجة الأولى في العالم، وتحتوي على نوافذ افتراضية.

Touchdown. We’ve officially landed in our newest destination, Tel Aviv. pic.twitter.com/2ZgEnJVdVV — Emirates Airline (@emirates) June 23, 2022

وكان مسؤولون تنفيذيون في "طيران الإمارات" ووسائل إعلام إسرائيلية على متن الطائرة التي غادرت دبي عند الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي.

كما كان على متنها سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، حسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وكتب الخاجة على تويتر "أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدة من الفرص لشعبنا، ويعزز العلاقات بين البلدين.. شكرا لك طيران الإمارات على قيادتها لهذه الطريق، ومبروك على نجاحك".

وطبّعت الإمارات وإسرائيل العلاقات رسميا في 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

كما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس وزرائها نفتالي بينيت أبو ظبي، وأعلن هرتسوغ أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ أكثر من مليار دولار.