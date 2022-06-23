شاهد- في لقطات تحبس الأنفاس.. ضابط شرطة عراقي يجازف بحياته وينتزع قنبلة من يد شخص حاول قتل عائلته

في مشهد يحبس الأنفاس، تمكّن ضابط في الشرطة العراقية من انتزاع قنبلة يدوية من يد رجل حاول إلقاءها على عائلته في منطقة المشتل ببغداد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قيادة الشرطة العراقية على صفحتها في فيسبوك، لحظة قيام أحد ضباط الشرطة بالانقضاض على الشخص وانتزاع القنبلة من يده.

#موقف_بطولي ضابط في الشرطة الاتحادية يجازف بحياته وينتزع رمانة يدوية من احد المواطنين بعد محاولته القائها على عائلته في منطقة المشتل ببغداد . Posted by ‎قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية‎ on Wednesday, 22 June 2022

وقالت قيادة عمليات بغداد -في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك- إن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، تمكّنت من إحباط محاولة تفجير قنبلة يدوية (هجومية) من قبل شخص كان يحاول استهداف أفراد عائلته.

وأوضح البيان أن العائلة استنجدت بالمواطنين في المنطقة والذين تعاونوا من خلال إخبار الشرطة "عن وجود مشاجرة عائلية داخل أحد الأزقة في منطقة المشتل"، مشيرا إلى أن قوة من الشرطة الاتحادية توجّهت على الفور إلى المنطقة، "وتبين وجود شخص يحمل رمانة يدوية (هجومية) يحاول الإضرار بعائلته وابنته الصغرى".

ولفت البيان إلى أنه "تم التدخل وإلقاء القبض على الرجل وسحب القنبلة اليدوية منه بعد تأمينها، وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

إشادة

وأثار مشهد الضابط ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد نشطاء ومدونون بموقفه البطولي.

#موقف_بطولي احد ضباط اللواء الثاني في الشرطة الاتحادية يجازف بحياته وينتزع رمانة يدوية من احد المواطنين بعد محاولته القائها بدافع الانتحار على عائلته في منطقة المشتل ببغداد . Posted by ‎عبد الوهاب الجياشي‎ on Wednesday, 22 June 2022

🟠فيديو .. ضابط في الشرطة الاتحادية يجازف بحياته وينتزع رمانة يدوية من احد المواطنين بعد محاولته القائها على عائلته في منطقة المشتل ببغدادhttps://t.co/ijLtVMiUCY pic.twitter.com/q5dSEDJSzi — محمد باقر (@mohmed_qr) June 22, 2022

وفي المقابل، انتقد آخرون انتشار السلاح بين الأهالي ومخاطر استخدامه في الخلافات العائلية والنزاعات العشائرية.