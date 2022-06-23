برنامج الغذاء العالمي: علقنا بعض أنشطتنا في اليمن الشهر الماضي بسبب نقص التمويل

قال برنامج الغذاء العالمي إنه اضطر في مايو/أيار الماضي إلى تعليق بعض أنشطته في اليمن، وقد يتجه إلى إجراء مزيد من التخفيض خلال الشهر الجاري بسبب نقص التمويل.

وفي تقريره للشهر الماضي، ذكر برنامج الغذاء أنه بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمواجهة المتطلبات الإنسانية في اليمن خلال الشهور الستة القادمة.

وتابع البرنامج العالمي أنه لا مفر من قطع المساعدات الإضافية ما لم يتم الحصول على أموال إضافية بشكل عاجل.

وحذر التقرير من أن تعطل إمدادات القمح بسبب الحرب في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي مع ارتفاع أسعار القمح وتضاؤل مخزوناته في البلاد، وتراجع القوة الشرائية لليمنيين.

وكانت الأمم المتحدة طلبت في وقت سابق من الدول المانحة للمساعدات جمع مليارات الدولارات لمواجهة أزمة اليمن الغذائية، وسط تحذيرات من أن ملايين اليمنيين يواجهون خطر المجاعة.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حرب أوكرانيا ستفاقم معاناة اليمنيين جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار الغذاء والوقود.

وقال غوتيريش إن ملايين اليمنيين يعانون من الجوع الشديد، وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي اضطر لخفض الحصص الغذائية إلى النصف بسبب نقص التمويل، وأن هناك المزيد من التخفيضات تلوح في الأفق.