نحو 1000 قتيل في زلزال يضرب أفغانستان

أفادت تقارير بسقوط نحو 1000 قتيل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب، اليوم الأربعاء، ولايتين بجنوب شرقي أفغانستان.

ونقلت رويترز عن إدارة الكوارث بأفغانستان "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 950 قتيلا و610 جرحى".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان أن زلزالا ضرب شرقي البلاد، وخلف عددا هائلا من القتلى والجرحى. وقال رئيس الوكالة محمد نسيم حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث لقي 100 شخص مصرعهم وأصيب 250 آخرون بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وقال بلال كريمي مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن "الكثير من المنازل دُمرت، وإن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض".

وكتب -في تغريدة- "ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية".

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات عند الساعة الواحدة ونصف تقريبا، بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي.

وضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته، وفقا للمصدر نفسه.

په #پکتیکا او #خوست ولایتونو کې بېګانۍ زلزله کې له ۸۰۰ زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.

ځايي چارواکي وايي، زلزله ځپلو سیمو ته له مرکز او ګاونډیو ولایتونو څخه، امبولانسونه، روغتیا پالان او هلیکوپټرې رسېدلي چې ټپيان روغتونونو ته انتقال کړي. pic.twitter.com/hbeGiWMoAR — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) June 22, 2022

وبحسب يعقوب منظور، أحد زعماء القبائل في ولاية بكتيكا، فإن الكثير من الجرحى كانوا من منطقة جيان في الولاية، وتم نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي -في تغريدة على تويتر- إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق روايات شهود نشرت على موقع "مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي" ومغردين على تويتر.

وكتب شاهد من كابل على موقع المركز، قائلا "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور (شمال غربي باكستان) "كانت قوية".