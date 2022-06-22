الكنيست يصوّت على حل نفسه ونتنياهو يفاوض أطرافا بالائتلاف الحاكم لتشكيل حكومة

صوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على حل نفسه، في خطوة أولى تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة ستكون الخامسة في أقل من 4 سنوات عقب انهيار الائتلاف الحاكم، في حين يجري زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو اتصالات لتشكيل حكومة بديلة.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن الكنيست صوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل المجلس بأغلبية 110 أصوات، على أن يصوت عليه لاحقا بـ3 قراءات أخرى.

وأضافت سمري أن هناك سباقا محموما بين الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير خارجيته (رئيس الحكومة البديل) يائير لبيد اللذين يسعيان لتسريع إجراءات حل الكنيست، والمعارضة بزعامة نتنياهو الذي يحاول تأجيل التصويت وتشكيل حكومة جديدة من دون التوجه لانتخابات أخرى.

وتابعت مراسلة الجزيرة أن بينيت ولبيد يريدان كسب الوقت لقطع الطريق على نتنياهو في محاولته لتشكيل حكومة جديدة ضمن إطار الكنيست الحالي.

وفي حال تم حل الكنيست، يفترض أن يتنحى بينيت ويخلفه لبيد، شريكه في الائتلاف غير المتناغم، الذي أنهى منذ 12 شهرا فترة حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو القياسية التي استمرت 12 عاما.





نتنياهو يفاوض

وقالت مراسلة الجزيرة إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بدأ مفاوضات مع أطراف في الائتلاف الحاكم في محاولة لإحداث انشقاقات داخله، حيث تحادث مع وزير الدفاع بيني غانتس ووزير العدل جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود.

وأضافت أن نتنياهو عرض على غانتس التناوب على رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن الأطراف التي تواصل معها عبرت حتى الآن عن رفضها المشاركة معه في حكومة بديلة للحكومة الحالية، مشيرة إلى أن سيناريو التحالف بين نتنياهو وغانتس يبدو ضعيفا جدا رغم أن كل الاحتمالات تبقى واردة.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية ذكرت أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء السابق يسعى لتشكيل حكومة في إطار الكنيست الحالي بعدما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن معسكره لن يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة في حال أجريت انتخابات جديدة.

ويتعين على المرشح المكلف بتشكيل حكومة الحصول على تأييد أغلبية 61 نائبا من مجموع 120 نائبا في الكنيست.