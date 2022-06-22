العراق.. هجوم صاروخي يستهدف شركة للغاز في السليمانية

شنّ مجهولون هجوما صاروخيا على حقل تعمل فيه شركة "دانة غاز" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الأربعاء، بحسب قناة تلفزيونية محلية.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "كردستان 24" عن صديق محمد مدير ناحية قادر كرم، قوله إن "شركة دانة غاز تعرضت في حقل خورمور إلى هجوم صاروخي"، فيما أفادت مصادر أمنية بأن صاروخين على الأقل استهدفا الشركة، وفق القناة.

وأُسست الشركة عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ومقرها الشارقة بالإمارات، وتمتلك أصولا في مجالات استكشاف الغاز وإنتاجه ومعالجته ونقله في كل من الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، وفق موقعها الإلكتروني.

وتعرّض قضاء شيخان في محافظة دهوك الثلاثاء بإقليم كردستان لهجوم بصاروخين قرب بئر للنفط، من دون خسائر بشرية.