اتفقا على بدء حقبة جديدة من التعاون.. أردوغان يستقبل ولي العهد السعودي في أنقرة

اتفقت تركيا والسعودية -اليوم الأربعاء- على تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، وفي طليعتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأناضول التركية إلى أن الجانبين قررا تعميق التشاور والتعاون في القضايا الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد البلدان عزمهما إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأبديا رغبتهما في العمل على تطوير مشاريع في مجال الطاقة.

وقال البيان إن الجانبين اتفقا بخصوص تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين، ويسهم في ضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الطرفان على أهمية التعاون في مجال السياحة وتطوير حركتها بين البلدين، واتفقا على تفعيل عمل مجلس التنسيق السعودي-التركي ورفع مستوى التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار البيان إلى بحث إمكانات تطوير وتنويع التجارة المتبادلة وتسهيلها وتذليل العقبات أمامها، واستكشاف فرص الاستثمار.

وأوضح أن الجانبين ناقشا تسهيل سبل التجارة والبحث عن فرص الاستثمار وزيادة التواصل لتحويلها إلى شراكات ملموسة، وأكد "مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين على أساس الأخوة التاريخية بما يخدم مستقبل المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء استقبل الرئيس التركي ولي العهد السعودي بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة (أنقرة)، وعقدا اجتماعا استغرق نحو ساعتين.