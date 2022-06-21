ولي العهد السعودي يصل إلى مصر في بداية جولة إقليمية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بداية جولة تشمل أيضا الأردن وتركيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد سيجري محادثات مع زعماء مصر والأردن وتركيا بشأن تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الجولة قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة منتصف يوليو/تموز المقبل، حيث من المقرر أن يجري مباحثات في إسرائيل وفلسطين ثم السعودية، التي ستستضيف قمة تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خلال زيارته للسعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائه العرب.

وأوضح أن المباحثات ستشمل قضايا إنتاج النفط والأمن الغذائي العالمي وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي و"ردع التهديدات الإيرانية" وتعزيز حقوق الإنسان.