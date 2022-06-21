توقعات بنمو الناتج المحلي لقطر 4.9%.. الشيخ تميم يطالب المجتمع الدولي بدعم اقتصادات الشعوب الفقيرة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التوقعات تشير لنمو اقتصاد قطر بنسبة 4.9%. وخلال كلمة بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي دعا المجتمع الدولي إلى تبني إستراتيجيات اقتصادية تفضي إلى دعم الشعوب الفقيرة.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها الأمير تميم اليوم الثلاثاء منتدى قطر الاقتصادي 2022، بالتعاون مع وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg).

وقال الشيخ تميم إن التوقعات تشير لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحوالي 4.9% عام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة.

وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الإستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، مشددا على أن دولة قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأعرب عن ثقته في أن المشاركة الواسعة لدول العالم في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر، ستفسح المجال ليس فقط لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وإنما ستشكل أيضا منطلقا لتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب.

وفي الشأن العالمي، قال أمير قطر إن "دعم الاقتصاد وحفظ السلام هو السبيل لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات"، لافتا إلى أن توقعات البنك الدولي تشير إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو الثلث هذا العام مقارنة بالعام الماضي، "وقد يكون مقدمة لركود تضخمي".

وطالب المجتمع الدولي بانتهاج مقاربة تحقق التوازن الاقتصادي بما يدعم الشعوب الفقيرة، وأشار إلى أن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد لا يزال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار.

وشدد على أن ثمة قضايا ليس لها حل اقتصادي، ومنها الحروب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى. مؤكدا على أن الحل لن يكون إلا سياسيا، وقال إن جائحة كورونا كشفت عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وأسهمت في توسيعها، لا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر.