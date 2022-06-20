مقتل 13 من جنود النظام السوري في هجوم بريف الرقة

قتل 13 جنديا من قوات النظام السوري إثر هجوم استهدف حافلة كانت تقلّهم اليوم الاثنين في ريف الرقة شمال شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية -اليوم الاثنين- إن 13 عسكريا على الأقل قتلوا وأصيب اثنان في "اعتداء إرهابي" على حافلة في مدينة الرقة السورية.

وحتى الحين لم تذكر الوكالة تفاصيل الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن القوات الموالية للنظام فقدت 15 عنصرا في كمين نصبه لها مهاجمون.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد استهدافا جديدا لقوات النظام في إطار استمرار عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية.

وأوضح أنه جرى استهداف حافلة عسكرية ضمن منطقة جبل البشري ببادية محافظة الرقة، الأمر الذي "أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأضاف "تأكد مقتل 15 عنصرا من قوات النظام على الأقل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".