العراق يعلن قتل 4 من تنظيم الدولة منهم والي الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية مقتل 4 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، منهم والي الأنبار، في صحراء المحافظة.

وقالت الوكالة إنّ مقاتلات عراقية استهدفت عجلة كانت تقل 4 عناصر بينهم من يسمى والي الأنبار "أبو منصور" في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على 4 جثث وعجلة مدمرة وحزامين ناسفين وبندقيتين ومسدس.

وأشارت إلى أن العملية تمت "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وبحسب وكالة الاستخبارات، يعتبر أبو منصور أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي بمنطقة الرطبة، والذي عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا.

يشار إلى أن "خلايا نائمة" لتنظيم الدولة ما زالت تنتشر في مناطق واسعة شمالي وشرقي البلاد، وهي المسؤولة عن الهجمات التي يشهدها العراق. وتطلق القوات المسلحة حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة هذه الخلايا.

وكان تنظيم الدولة قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن الحكومة في بغداد نهاية عام 2017 القضاء على هذا التنظيم عسكريا.