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وفد حكومي هندي يجري مباحثات مع طالبان ويوزع مساعدات إنسانية

Workers from Afghan health ministry unload boxes containing vials of COVISHIELD, a coronavirus disease (COVID-19) vaccine donated by Indian government in Kabul
المساعدات الهندية لباكستان تشمل 20 ألف طن من القمح 13 طن من الأودية (رويترز)
2/6/2022

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس إنها أرسلت فريقا من مسؤوليها إلى العاصمة الأفغانية كابل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في حركة طالبان الحاكمة، والإشراف على توزيع مساعدات إنسانية منحتها نيودلهي للشعب الأفغاني.

وهذا هو أول لقاء من نوعه منذ الانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "الفريق الهندي سيجتمع مع كبار المسؤولين في حركة طالبان ويجري مشاورات بشأن مساعدات إنسانية هندية للشعب الأفغاني".

وأضاف البيان أن المسؤولين سيشرفون على توصيل المساعدات الإنسانية ويزورون المناطق التي تستهدفها البرامج والمشروعات الهندية.

وقالت الوزارة إن الهند تبرعت بنحو 20 ألف طن من القمح و13 طن من الأدوية و500 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 وملابس للشتاء، بالإضافة إلى المزيد من الأدوية والحبوب ما زالت في الطريق.

وكانت الهند قد سحبت مسؤوليها من أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي وأغلقت سفارتها هناك، لكن نيودلهي تحرص على استعادة علاقتها بالبلد الذي تحظى فيه عدوتها اللدود باكستان بنفوذ كبير.

المصدر : رويترز