وفد حكومي هندي يجري مباحثات مع طالبان ويوزع مساعدات إنسانية

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس إنها أرسلت فريقا من مسؤوليها إلى العاصمة الأفغانية كابل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في حركة طالبان الحاكمة، والإشراف على توزيع مساعدات إنسانية منحتها نيودلهي للشعب الأفغاني.

وهذا هو أول لقاء من نوعه منذ الانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "الفريق الهندي سيجتمع مع كبار المسؤولين في حركة طالبان ويجري مشاورات بشأن مساعدات إنسانية هندية للشعب الأفغاني".

وأضاف البيان أن المسؤولين سيشرفون على توصيل المساعدات الإنسانية ويزورون المناطق التي تستهدفها البرامج والمشروعات الهندية.

وقالت الوزارة إن الهند تبرعت بنحو 20 ألف طن من القمح و13 طن من الأدوية و500 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 وملابس للشتاء، بالإضافة إلى المزيد من الأدوية والحبوب ما زالت في الطريق.

وكانت الهند قد سحبت مسؤوليها من أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي وأغلقت سفارتها هناك، لكن نيودلهي تحرص على استعادة علاقتها بالبلد الذي تحظى فيه عدوتها اللدود باكستان بنفوذ كبير.