قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن التهديد ضد الإسرائيليين في تركيا قائم، في حين أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأحد أنه يعتزم التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع، في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين.

وأضاف غانتس "نأمل أن يزول هذا التهديد قريبا، ونعمل على تجهيز قدراتنا للرد متى لزم الأمر"، وقال إنه يقترح على الإيرانيين عدم اتخاذ أي خطوات في هذا الصدد.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يتواصل مع المؤسسات التركية ذات الصلة بشأن التهديدات الإيرانية ضد المواطنين الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم إنه يعتزم التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع، في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين، لكن أيضا في أعقاب مخاوف عبرت عنها إسرائيل في الآونة الأخيرة من أن مواطنيها ربما يكونون عرضة لهجمات يشنها عملاء إيرانيون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال البيان إن لبيد سيلتقي خلال زيارته يوم الخميس القادم مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي زار إسرائيل في مايو/أيار الماضي، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تخوفها من تدبير إيران لعمليات اغتيال أو خطف بعدما تعهدت بالثأر لاغتيال عقيد في الحرس الثوري بطهران في 22 مايو/أيار الماضي، والذي حملت عملاء إسرائيليين المسؤولية عنه.

ولم تعلق إيران على تحذير السفر الإسرائيلي، والذي يركز حاليا على إسطنبول بعينها.

وألمحت وزارة الخارجية التركية إلى التحذير في بيان صدر في 13 يونيو/حزيران الجاري، دون أن تذكر أي دولة بالاسم، وقالت إن تركيا بلد آمن يتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة "في إطار آليات التعاون في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب".

هرتسوغ يشكر أردوغان

وفي السياق ذاته، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

واتفق الرئيسان على مواصلة الحوار بشأن العلاقات بين البلدين والمنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن، إلى جانب مواصلة التعاون من أجل ترسيخ السلام والاستقرار، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال بيان صادر عن مكتب هرتسوغ إن الطرفين أكدا خلال محادثة هاتفية على أهمية التعاون المشترك لبناء الثقة.

وقد شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجهود التي تبذلها تركيا بهدف إحباط تنفيذ ما وصفت بعمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.

وأضاف البيان أن هرتسوغ شدد على ضرورة مواصلة العمل لمنع تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، مشيرا إلى أن التهديدات لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في تركيا ما زالت قائمة.

وقال البيان إن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.