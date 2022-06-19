قبل أسابيع من القمة الأميركية العربية.. لقاء ثلاثي مصري أردني بحريني في شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد قمة ثلاثية مصرية أردنية بحرينية جمعت قادة الدول الثلاث أكدوا خلالها حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما رحبوا بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة عربية أميركية تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في يوليو/تموز المقبل.

وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، مشددين على أهمية تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة الناجمة عن التطورات الدولية.

وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني أن اللقاء تطرق إلى التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد -بحسب البيان- على ضرورة دعم الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

ونقل البيان عن ملكي الأردن والبحرين إشادتهما بالروابط "الوثيقة" التي تجمع الدول الثلاث، واعتبر الملكان أن العلاقات بين هذه الدول "تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا".

من جهته، ذكر بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع البحرين والأردن، بما "يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعزز جهود العمل العربي المشترك".

وتناولت المباحثات -حسب بيان الرئاسة المصرية- "العلاقات الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة".

وبحسب البيان، فإن السيسي استقبل ملك الأردن صباح اليوم الأحد في شرم الشيخ.

وكان السيسي استقبل ملك البحرين أمس السبت، وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في يوليو/تموز المقبل بين قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأميركية.

وتتزامن تلك اللقاءات مع جولة خارجية من المنتظر أن يبدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا.