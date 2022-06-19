لقاء ثلاثي في شرم الشيخ المصرية قبل أسابيع من القمة الأميركية العربية

يعقد زعماء مصر والأردن والبحرين اجتماعا ثلاثيا في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الملك عبد الله الثاني وصل اليوم إلى شرم الشيخ برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان السيسي قد استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس السبت في شرم الشيخ، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين، كما أعربا عن ترحيبهما بالقمة المزمعة في السعودية التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق.

ومن جانب آخر أعلن البيت الأبيض الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيزور السعودية منتصف يوليو/تموز المقبل ضمن أول زيارة للشرق الأوسط، وتشمل فلسطين وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خلال زيارته إلى السعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائه العرب.

وأوضحت أن المباحثات ستشمل قضايا إنتاج النفط والأمن الغذائي العالمي وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي و"ردع التهديدات الإيرانية" وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا جولة إقليمية يزور خلالها مصر والأردن وتركيا.