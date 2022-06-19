في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الإيراني يحذر من وجود إسرائيل بالمنطقة ونظيره الإماراتي يطمئنه

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث قال عبد اللهيان إن وجود إسرائيل في المنطقة يزعزع الأمن، بينما أكد الوزير الإماراتي أن بلاده لن تسمح لأي طرف بالانطلاق منها ضد دول الجوار.

وقالت الخارجية الإيرانية مساء السبت إن عبد اللهيان أكد خلال الاتصال أن إيران تريد الأمن والتطور للمنطقة وتعتبر التدخل الأجنبي مزعزعا للاستقرار.

وأوضحت أن وزير الخارجية الإيراني قال لنظيره الإماراتي إن "وجود الكيان الصهيوني في المنطقة مزعزع للأمن وعامل للإرهاب والتخريب"، كما أكد له أن دول الجوار أولوية في سياسة إيران الخارجية وأن الحوار مع الإمارات يعزز علاقات البلدين.

وذكرت الخارجية الإيرانية نقلا عن عبد الله بن زايد قوله إن الإمارات لن تسمح لأي طرف بارتكاب أعمال تخريبية انطلاقا من الإمارات ضد دول الجوار.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السبت إن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي هجوم يستهدف الإسرائيليين في أي مكان، داعيا الموجودين منهم في تركيا حاليا إلى الانصياع لتعليمات الجهات الأمنية.

كما أكد غانتس أن إسرائيل تعمل على إحباط أي محاولات إيرانية لارتكاب ما سماه "اعتداءً إرهابيا"، وتستعد للرد بقوة على أي مساس بمواطنيها.

يشار إلى أن نبرة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تعالت في الأسابيع الأخيرة بعد اغتيال الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي بطهران في 22 مايو/أيار الماضي، واتهمت السلطات الإيرانية تل أبيب بالوقوف وراءه. وكذلك بعد قصف إسرائيلي على مطار دمشق الدولي في العاشر من يونيو/حزيران الجاري.