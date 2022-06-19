مُني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسة سياسية الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية مع فقدانه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما سيعقّد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها اليمين المتطرف واليسار اختراقا كبيرا وفقا لنتائج أولية، في حين اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية تمثل "خطرا على البلاد".

وقالت بورن سنعمل اعتبارا من الغد لتشكيل أغلبية برلمانية، مشيرة إلى أنه لا توجد بدائل سوى العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الداخلية الفرنسية أن التوقعات الأولية لمراكز الاستطلاع كشفت عن حصول ائتلاف "معا" بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون على 245 مقعدا بالبرلمان، مقابل 135 مقعدا لتحالف اليسار، و89 لأقصى اليمين.

وهذا يعني أن تحالف ماكرون أحرز غالبية نسبية لا تمكّنه من الحكم وحيدا، علما بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 نائبا (من أصل 577).





وفي وقت سابق، ذكرت مراكز الاستطلاع أن الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون حصل على 150 إلى 200 مقعد، ليكون أكبر كتلة معارضة في الجمعية الوطنية.

ورأى زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلانشون -مساء الأحد- أن خسارة ائتلاف ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.

وقال ميلانشون -بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات التشريعية التي ستعقّد مهمته الرئاسية- "إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليست هناك أي أغلبية".

Les habitants de Tourcoing et de la Vallée de Lys viennent de m’élire avec 57,52% des voix ! Un grand merci à eux qui récompensent ainsi notre implantation locale et notre volonté politique nationale @VincentLedoux59 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 19, 2022

تسونامي اليمين المتطرف

وفاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان بعدد مقاعد يتراوح بين 60 و100 وفق المصادر نفسها، مما يمثل اختراقا كبيرا.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبان -التي واجهت ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية- ضاعف عدد نوابه 15 مرة، وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعهدت لوبان بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة وتحترم" المؤسسات، وقالت بفخر أمام أنصارها في منطقة هينين بومون (شمالي البلاد) إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي "الأكثر عددا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".

📹 Au-delà d'un groupe parlementaire historique, nous allons poursuivre le travail de rassemblement des Français au sein d'un grand mouvement populaire, unifiant les patriotes de droite et de gauche, pour engager le redressement dont la France a besoin. #Législatives2022 pic.twitter.com/3poC9bhX8m — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 19, 2022

كما أشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بالنتيجة التي حققها حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي".

وقال بارديلا لقناة "تي إف1" (TF1) "إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية".

أما اليمين التقليدي فقد فاز بنحو 60 مقعدا، ويمكن أن يلعب دورا حاسما في البرلمان الجديد رغم أنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس.

وفي أول تعليق لها على نتائج انتخابات اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا غريغوار إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان، بعد أن فقد الرئيس ماكرون الأغلبية المطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الأحد.

Pendant 5 ans, nous avons gouverné et affronté les crises. Gouverner, c’est choisir, et parfois décevoir : il faut avoir l’humilité de le reconnaître. Nous sommes néanmoins en tête des suffrages. Pour continuer à gouverner, notre main est tendue, comme elle l’a toujours été. pic.twitter.com/6oL1c9kLMN — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) June 19, 2022

وأضافت أوليفيا غريغوار"نتواصل مع الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام".

ولن يُعرَف التوزيع الدقيق لكافة المقاعد الـ577 في الجمعية الوطنية إلا في وقت لاحق من ليل الأحد.

ومن المرجّح أن تضرّ النتائج بالاستقرار السياسي في البلاد. وتوقع الخبير السياسي آلان دوهامل أن يكون كل تصويت على مشروع قانون "مفتوحا على المجهول"؛ لعدم وجود غالبية مطلقة.