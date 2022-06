حرب أوكرانيا.. كييف تتحدث عن عودة للمفاوضات من موقع قوة وموسكو تكثف هجماتها للسيطرة على سيفيرودونيتسك

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا إن بلاده قد تستأنف المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب من موقع قوة في آخر أغسطس/آب المقبل، فيما تصعّد القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لها هجماتهما على المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك حيث يتحصن جنود أوكرانيون لاستكمال السيطرة على المدينة الإستراتيجية في إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا.

وأضاف كبير المفاوضين الأوكرانيين في حديث لقناة تلفزيونية أميركية أن "الحد الأدنى المقبول لأي اتفاق مع الروس هو طردهم أو انسحابهم طواعية إلى حيث كانوا قبل 24 فبراير (شباط)"، في إشارة إلى تاريخ بدء روسيا حربها على أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن ثمة مقترحات لعقد اجتماع محتمل بين روسيا وأوكرانيا في تركيا بمشاركة الأمم المتحدة، غير أنه شدد بالقول إنه "ليس منطقيا عقد مفاوضات بشأن عبور السفن من الموانئ الأوكرانية ما لم تبتعد السفن الروسية من شبه جزيرة القرم وتقديم ضمانات بنسبة 100%".

بالمقابل، قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي في تصريحات صحفية إن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس شرقي أوكرانيا "لا تشكلان محورا للنقاش خلال المفاوضات مع أوكرانيا".

وأضاف أن القرم جزء من روسيا، وأن عدم اعتراف عدد من الدول الغربية بذلك هو أكبر انتهاك للقانون الدولي ولمبادئ الأمم المتحدة.

وفي مقال على الإنترنت بمجلة "فورين بوليسي" (Foreign policy) الأميركية أمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه يجب على الغرب ألا "يقترح مبادرات سلام بشروط غير مقبولة"، في إشارة واضحة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال يونيو/حزيران الجاري بأنه يجب عدم إذلال روسيا إذا كان الحل الدبلوماسي ممكنا.

وأضاف كوليبا "من الواضح أن طريق بوتين إلى طاولة المفاوضات يكمن فقط من خلال الهزائم في ساحة المعركة".

بدوره، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت عدة محاولات روسية للسيطرة على المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك حيث يتحصن 500 مدني أوكراني فضلا عن القوات الأوكرانية داخل مصنع آزوت الكيميائي.

وكان سيرغي غايداي حاكم إقليم لوغانسك قد وصف الوضع في سيفيرودونيتسك بأنه صعب، قائلا إن القوات الروسية قصفت الجسور التي تربط المدينة مرارا وتكرارا.

وأوضح غايداي أنه من المستحيل إخراج المدنيين من مصنع آزوت في المدينة في ظل الوضع الخطير.

في المقابل، قال ممثل انفصاليي لوغانسك في روسيا روديون ميروشنيك إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق لفتح ممر إنساني من مصنع آزوت بسبب رفض أوكرانيا وقف إطلاق النار، مضيفا عبر قناته على تليغرام أنه يجب تدمير المواقع الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك أولا من أجل إجلاء المدنيين من مصنع آزوت.

