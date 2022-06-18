بعد تشييع الشهداء في جنين.. الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من غزة ويزعم مواجهة أكبر تهديد "إرهابي" في العالم

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، كما دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وذلك بعد تشييع 3 شهداء في جنين بالضفة الغربية، بينما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه لا توجد دولة في العالم مهددة كما هو حال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم تحديد عملية إطلاق قذيفة واحدة، من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، واعترضها مقاتلو الدفاع الجوي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أن صافرات الإنذار أُطلقت في مدينة عسقلان (جنوب)، ومناطق أخرى محاذية لقطاع غزة، وذلك بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال أمس بعدد من القذائف الصاروخية محيط معبر بيت حانون-إيريز شمالي قطاع غزة، كما استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية أرضا زراعية قرب السياج الأمني في بلدة بيت حانون شمالي القطاع بصاروخين.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا مادية بدون وقوع إصابات في المنطقة المستهدفة.

ومساء أمس الجمعة، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن منطاد مراقبة سقط فوق معبر بيت حانون-إيريز شمال غزة، نافية أن يكون سقوطه بنيران المقاومة الفلسطينية، في حين أشارت مصادر محلية إلى أن عناصر من المقاومة سيطروا على المنطاد إثر سقوطه.

وقال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخا على منطقة زراعية حدودية بالقرب من مكان سقوط المنطاد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أفاد الشهود بأن إطلاق نار سُمع في تلك المنطقة تزامنا مع تحليق طائرات إسرائيلية مُسيّرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت أمس مشاهد من لحظات وداع 3 شبان استشهدوا في جنين، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن نحو 30 آلية عسكرية اقتحمت المدينة فجر الجمعة ونصبت كمينا، وحاصرت سيارة في حي الجراح، ثم أطلقت النار على 4 شبان كانوا داخلها، فقتلت 3 وأصابت الرابع بجروح خطيرة، قبل أن تنسحب.

ومن جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية الاغتيال لن تمر من دون حساب، مشددة على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعرفون "كيف يضربون العدو".

وبعد تشييع الشهداء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي "لقد قامت عدة فرق تضم جنودا من وحدة جولاني في منطقة جنين بحملة اعتقالات ليلية، إحدى هذه القوات شخصت سيارة مشبوهة وحدث تلاحم ومواجهة قادها قادة الفرقة، وأحبطوا خلية إرهاب وقتلوا 3".

وأضاف -في كلمة أمام جنود إسرائيليين- أنه لا توجد دولة في العالم مهددة كما هو حال إسرائيل، ولا توجد دولة في العالم تتعامل مع هذا الكم من الأعداء وفي الوقت نفسه تعمل في كل هذه الجبهات لردعهم، حسب تعبيره.