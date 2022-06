سقط الرئيس الأميركي جو بايدن من فوق دراجته، اليوم السبت، أثناء توقفه لتحية أنصاره خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، قبل أن يتدخل حراسه لمساعدته على الوقوف.

ونهض الرئيس الأميركي بايدن على الفور ولم يصب بأي أذى على ما يبدو.

وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين "أنا بخير.. لقد علقت قدمي".

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach 😂 #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0

وقضى بايدن في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

وكان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ينهيان جولة صباحية بالدراجة في منطقة غوردونز بوند على شاطئ ديلاوير؛ حيث احتفل الاثنان بعيد زواجهما الـ45 يوم الجمعة.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

BREAKING: Joe Biden has COLLAPSED while riding his bike.

Biden was riding up to "supporters" at his beach town in Delaware and fell face first into the asphalt. pic.twitter.com/mie1plBs47

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022