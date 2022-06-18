سقط الرئيس الأميركي جو بايدن من فوق دراجته، اليوم السبت، أثناء توقفه لتحية أنصاره خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، قبل أن يتدخل حراسه لمساعدته على الوقوف.

ونهض الرئيس الأميركي بايدن على الفور ولم يصب بأي أذى على ما يبدو.

وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين "أنا بخير.. لقد علقت قدمي".

وقضى بايدن في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

وكان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ينهيان جولة صباحية بالدراجة في منطقة غوردونز بوند على شاطئ ديلاوير؛ حيث احتفل الاثنان بعيد زواجهما الـ45 يوم الجمعة.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

BREAKING: Joe Biden has COLLAPSED while riding his bike. Biden was riding up to "supporters" at his beach town in Delaware and fell face first into the asphalt. pic.twitter.com/mie1plBs47 — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 18, 2022

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس "بخير، ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته".

New video emerges of Pres. Joe Biden's bike crash in Delaware this morning. pic.twitter.com/4KMiQdr6XQ — Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) June 18, 2022

وفي حادثة سابقة، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في موقف محرج أثناء صعوده درج الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى سلاح الجو، حيث تعثر 3 مرات كما يظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع حينها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن الرئيس الأميركي من الإمساك بحافة حماية الدرج وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

ووقع الحادث العام الماضي، حين كان بايدن يهم بالصعود على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا، لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

وأثار فيديو سقوط الرئيس الأميركي 3 مرات خلال صعوده إلى الطائرة، تفاعلا واسعا عبر تويتر في أميركا والعالم العربي، واعتبر مغردون أن جو بايدن لديه مشاكل صحية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن البيت الأبيض توضيحه أن بايدن سقط بفعل الريح، في حين شكك معلقون في صحة ذلك.