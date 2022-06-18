وزير الخارجية الإيراني يتمسك "بحقوق" بلاده النووية ومسؤول أميركي ينفي تقديم إيران مقترحات جديدة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إصرار واشنطن على إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء متسرع وغير بناء، وأكد أن إيران لن تتراجع عن "حقوقها" وسترد بشكل مناسب إذا أصرت واشنطن على مواصلة سياستها غير البناءة، بحسب تعبيره.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحث فيه عبد اللهيان ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر مستجدات المفاوضات النووية.

وقال عبد اللهيان إن إيران ترحّب بمفاوضات منطقية تفضي إلى تحقيق نتائج، مشيرا إلى أنها قدّمت مبادرات مهمة للتوصل إلى اتفاق بفيينا، مؤكدا أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للحل وأن إيران لم تترك طاولة التفاوض.

في المقابل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إنه لا علم للولايات المتحدة بأي مقترحات جديدة من إيران، وإنها منفتحة على الأفكار التي قد تؤدي إلى العودة للاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة كانت منفتحة على رفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بشرط تقديم إيران تأكيدات جديدة بشأن المخاوف الأمنية المتعلقة بالحرس الثوري.

وأكد المسؤول -الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن طهران لم تقدم أي تنازلات بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق السبت، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموبي، ما وصفها بالتقارير المسيّسة لوكالة الطاقة الذرية ضد طهران، مؤكدا أن بلاده ستكون أكثر حدة إذا استمر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في إصدار مثل تلك التقارير، بحسب تعبيره.

وأضاف في تصريح له أن القرار الذي صدر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران لم يكن قرارا شديد اللهجة، لكنه لم يتناسب مع حجم التعاون الذي تبديه طهران في التعامل مع الوكالة.

وأكد أن البرلمان أعلن دعمه لقرار الحكومة الإيرانية خفض حجم التعاون مع الوكالة في الإجراءات التي لا تنطبق عليها مقررات اتفاق الضمانات الشاملة، والتقدم في إنتاج اليورانيوم عبر استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة.

حماية المنشآت النووية الإيرانية

وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية بإجراءاتها بشأن نقل أنشطة محطة تساي في كرج إلى أطراف موقع نطنز النووي.

وأضاف كمالوندي في تصريحات لموقع نورنيوز الإخباري الإيراني نشرت السبت، أن هذا النقل "يهدف إلى زيادة عامل الحماية للمنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتأتي تصريحات كمالوندي ردا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الجمعة، قالت فيه إن إيران تحفر شبكة واسعة من الأنفاق في أعماق الجبال جنوب منشأة نطنز النووية، لمقاومة القصف والهجمات الإلكترونية.

وأضاف كمالوندي أنه رغم عدم وجود أي تعهّد يلزمها بالإعلان عن أنشطة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية المدنية للمنشآت النووية وإنشاء ورشات تحت الأرض لنقل بعض أنشطتها إلى مواقع جديدة، فإن إيران أبلغت الوكالة الدولية بجميع التدابير الجارية.

وفي إشارة إلى "العمليات الإرهابية" التي نفذت العام الماضي ضد محطة تساي للطرد المركزي في كرج، أضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه "بسبب الشرور المستمرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، تقرّر تكثيف الإجراءات الأمنية خاصة في المنشآت الحساسة، ومن ضمن ذلك مواقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي، من أجل زيادة الحماية وعامل الأمن".

وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أكدت الجمعة أنها تقوم "بزيادة التدابير الأمنية في منشآتنا النووية الحساسة حفاظا عليها"، وأن الإجراءات النووية التي تقوم بها شفافة، وأن الدعاية الإعلامية الإسرائيلية لن تحقق أهدافها، بحسب قولها.

وأكدت الهيئة الإيرانية أن الوكالة الدولية فشلت في واجبها، ولم تستنكر ما وصفته بـ"العمليات الإرهابية ضد برنامجنا النووي".

وتكررت في السنوات الأخيرة الهجمات على منشآت نووية إيرانية، كما تكررت عمليات اغتيال علماء إيرانيين على الأراضي الإيرانية، ودأبت طهران على توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل.