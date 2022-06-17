ولي العهد السعودي يزور تركيا الأربعاء المقبل ضمن جولة تشمل مصر والأردن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيتوجه إلى تركيا يوم الأربعاء المقبل في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي قوله إنه سيتم خلال الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن مسؤولين سعوديين أن ولي العهد سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل 3 دول هي الأردن ومصر وتركيا.

من ناحيته، أوضح مصدر أردني للجزيرة أن من أهداف الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي التنسيق من أجل إنجاح القمة المزمع عقدها أواسط الشهر المقبل في جدة بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما سيبحث الأمير محمد بن سلمان، خلال جولته مع قادة الدول الثلاث، عددا من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمها الملف النووي الإيراني، والوضع في اليمن، وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.